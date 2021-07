El Depor despide a Manu Sánchez y Pereiro

El presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, abordó diferentes temas de actualidad del conjunto coruñés para la próxima temporada, en la que el presupuesto de ingresos rondará los cinco millones de euros.







El ERE

Sobre el ERE dijo que "el talante del consejo de administración y de la dirección de la empresa siembre ha sido evitar los conflictos y buscar las mejores soluciones bajo la única premisa de defender los intereses del Deportivo".





"Siempre hemos buscado una solución pactada con trabajadores. La raíz del problema está en la existencia de contratos con condiciones económicas totalmente alejadas de la realidad económica y deportiva del club, no solo de futbolistas. Hay salarios que pueden llegar a ser seis veces superiores a los de otros clubes de la categoría", afirmó.





Aseguró que "es la última medida que querría" aplicar el Deportivo. "Incluidos los futbolistas, no se llegará a 10 empleados afectados", aseguró.





Deseó que "en las conversaciones tanto con futbolistas como con otros empleados" sea posible encontrar "soluciones sin tener que aplicar el ERE".





Respecto a las pérdidas del ejercicio 20202/21 precisó que aún no tiene el dato exacto pero "no se va a desviar demasiado de las cifras que estimamos en la junta general", en torno a nueve millones.





"Ahora empezaremos a preparar el presupuesto de la próxima temporada. El ingreso va a poder estar en torno a los 5 millones e intentaremos que el descuadre de ingresos y gastos sea el menor posible", indicó. La premisa es "hacer un equipo competitivo que tenga como objetivo el ascenso".





Depor Abanca

Anunció un "profundo cambio en el equipo femenino". Los responsables de esa sección del club desde su creación en 2016 han sido Manu Sánchez como entrenador y Pablo Pereiro como responsable del área. Los dos han sido despedidos esta mañana tras haber cerrado doce incorporaciones para el próximo curso.





"Estableciendo como objetivo competir con éxito y de forma sostenida competir en la Primera categoría, ha decidido crear un nuevo proyecto de futuro, con nuevas personas y gestión integrada en el club.





El proyecto se comenzará a aplicar el próximo lunes con dos movimientos fundamentales: el cambio de entrenador, Manu Sánchez va a dejar de ser entrenador para la próxima temporada, y el cambio de dirección deportiva, que venía realizando Pablo Pereiro".





Dirección deportiva

El club contará con un director de fútbol que coordinará toda el área deportiva, pero es algo que se supedita al regreso al fútbol profesional.





"Por el Consejo, ficharíamos cuanto antes un magnifico director, pero es una figura, un perfil profesional, que exige gran experiencia, gran nivel y en el mercado eso tiene un precio que a día de hoy entendemos muy difícil de pagar en la categoría que estamos. Vamos a seguir trabajando con la organización actual, que viene trabajado de forma eficaz e eficiente, y cuando volvemos al fútbol profesional podremos aspirar a un director de fútbol", sostuvo Couceiro.





Rubén de la Barrera

Explicó la salida del que fue entrenador deportivista en los últimos meses de la temporada pasada. "Era la primera opción del Consejo para continuar en el banquillo. No quiero profundizar en eso porque es pasado y nada aporta. El Deportivo le autorizó a mantener conversaciones con Las Palmas creyendo en que lo que se le ofrecía desde el Deportivo y la confianza con la que habíamos trabajado le haría convencerse más de nuestra propuesta que nunca tuvo formato escrito. No se había alcanzado un acuerdo en condiciones económicas y por eso no tenía sentido un contrato formal", comentó.





"Se trató de una reunión de trabajo con Las Palmas, nos pidió unos días más por si Las Palmas tenía interés en su contratación, y el hecho de dejar al Depor en segundo plano a la espera de Las Palmas nos hizo pensar al Consejo que él no tenía ni el compromiso ni la ilusión necesaria que nosotros pediríamos al entrenador para la próxima temporada. No quisimos ser segundo plato y nos hizo replantearnos si era la persona idónea. No hay más historias, trabajamos muy cómodos con él y pensábamos en un proyecto de futuro", aseguró. Le dio su "agradecimiento" y le dejó "las puertas abiertas".





Abonos

El próximo lunes va a comenzar la campaña de abonos. Saldrán a la venta los abonos de la temporada 21/22. Serán para toda campaña, no como el año pasado. Tendrán una rebaja del veinte por cien respecto al último curso en Segunda División.





"Es la forma de ayudar al Deportivo a poder hacer el mejor proyecto posible, ayudar a la sostenibilidad del club, poder sostener un proyecto de cantera, una fundación con proyectos solidarios, seguir siendo un club importante", razonó.





Dijo que "son los ingresos más importantes del club en la temporada ya que los ingresos de televisión y traspaso son mínimos".





"Sois los aficionados los que nos vais a ayudar a sostener el club con el respaldo que nos dais en partidos y económico", afirmó.





Caso Fuenlabrada

Anunció que el Deportivo presentó esta misma mañana, "continuando con el procedimiento que el anterior Consejo abrió, un recurso de alzada ante el CSD por el perjuicio ocasionado al Depor por la inhibición de la RFEF frente a la petición del club por la disputa de la última jornada en horario unificado, que adulteró la competición".





Consideró que aquella última jornada "no se puede repetir a día de hoy" pero sí resarcir al Deportivo de los "efectos que tuvo".





"Si conseguimos que sea estimado, se ratificaría como una decisión arbitraria e injusta en contra el Deportivo y nos permitiría reclamar daños y perjuicios por aquella decisión", declaró.





Couceiro admitió que a día de hoy lo único realmente a lo que puede aspirar es una indemnización por daños y perjuicios, pero también estaría el resarcimiento moral de que se le dé la razón de una decisión injusta y arbitraria".