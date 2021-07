Hace 25 años: Los marineros pasean a su patrona y García Seoane acusa a Vázquez de impedir su indulto

El periódico del 21 de julio de 1996 abría con la muerte de dos trabajadores en un accidente laboral en Bazán, la procesión de la Virgen del Carmen y las acusaciones del ya ex alcalde de Oleiros de que Francisco Vázquez impidió su indulto.









El ex alcalde de Oleiros afirma que Vázquez medió para impedir su indulto

"Alternativa dos Veciños non se rinde", "Os que Oleiros queira destrozar con nós vanse atopar" o "Trinquera por un concello para vivir" eran algunas de las reivindicaciones del "acto popular" de apoyo al hasta ahora alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que fue condenado a seis años y un día de inahbilitación por un delito de prevaricación. Cientos de vecinos se concentraron delante del ayuntamiento oleirense para expresar su solidaridad con el líder de Alternativa dos Veciños, quien agradeció la presencia en el acto del alcalde de Cambre, el socialista Antonio Varela Saavedra. García Seoane afirmó que "un sector del PSOE ubicado en Madrid" le dice que su situación les parece "una injusticia". Pero, añadió, "Francisco Vázquez envió un emisario a Madrid, Abel Caballero, y a petición de determinados politiqueros de la comarca que no les interesaba el indulto para García Seoane, éste no se trata".





ETA pone una bomba en el aeropuerto de Reus y ocasiona 25 heridos

Veinticinco heridos, uno de ellos grave, es el balance de víctimas ocasionado por la explosión de un artefacto ayer tarde en el aeropuerto de Reus que fue reivindicado por la banda terrorista ETA. Otras dos bombas fueron colocadas en un hotel de Cambrils y en una calle de Salou, sin que éstas provocaran heridos.









La procesión marítima congrega a 6.000 personas

El Carmen es para cualquier ciudad, pueblo o villa marinera, la gran fiesta. Los preparativos que se realizan para ese día tan especial comienzan semanas antes de la celebración. Este año los festejos grandes se trasladaron al sábado por coincidir el 16 con un día laboral. La procesión, que llegó hasta el castillo de San Antón, congregó a seis mil personas en el muelle de Trasatlánticos.





Vecinos y oposición de Sada insisten en pedir la dimisión de Rodríguez Ares

Los seis concejales de la oposición de Sada pertenecientes a Esquerda Unida-Esquerda Galega y el PSOE, además de vecinos afectados por el embargo de cuentas bancarias por el impago de las contribuciones especiales por la dotación de agua y saneamiento a diferentes zonas de este término municipal, volvieron a manifestarse ayer por las calles de la villa mariñana. En la manifestación, volvieron a pedir la dimisión del alcalde, Ramón Rodríguez Ares, e insistieron en que el diálogo es la única forma para solucionar el problema.





Fallecen dos trabajadores en Bazán a causa de una explosión de gas

Dos trabajadores de una compañía auxiliar de Bazán fallecieron ayer calcinados a causa de una explosión en un tanque del petrolero "El-Hani". El gabinete de seguridad del astillero ferrolano está estudiando los motivos del accidente, que pudo ocurrir a consecuencia de un chispazo que hiciese explosionar gases acumulados en el tanque. Los fallecidos son Felipe Filgueira López, vecino de Ferrol, de 45 años, que deja tres hijos, y Sergio Díaz González, vecino de Ares, de 34 años. Un tercer trabajador se salvó del accidente al salir del tanque para recoger unas herramientas, segundos antes de la explosión.