Bergondo se opone a la planta de residuos de Obra de Paño

El Ayuntamiento de Bergondo acaba de enviar un informe a la Xunta donde se opone frontalmente –igual que los vecinos, señalan– a la instalación de una planta de tratamiento de residuos en Obra de Paño.





El Ejecutivo de Alejandra Pérez responde así a la solicitud de la Consellería de Medio Ambiente, que requirió al Ayuntamiento sobre la legalidad de la actividad con la normativa urbanística municipal, después de las alegaciones presentadas por la administración local alertando de la incompatibilidad de la planta de gestión de residuos.





Argumentos

En el informe, Bergondo aporta argumentos para justificar que, a pesar de que la finca está situada en suelo rústico, la creación de esta planta no se enmarca en ninguna de las posibilidades que abarca la normativa autonómica y estatal.





La parcela, situada en Obra de Paño, en la parroquia de Lubre, está catalogada como suelo no urbanizable de protección ordinaria y soporta varias afecciones sectoriales que la obligan a estar protegida a nivel de infraestructuras, de aguas y de espacios naturales.





Recuerdan que este tipo de instalaciones deben estar situadas en polígonos industriales, según el Plan de Xestión de Residuos Industriais aprobado por la Xunta en diciembre de 2016.





Además, indican que la actividad de valorización de residuos no peligrosos no está ligada a la utilización racional de los recursos naturales, “non quedando acreditado o suposto de concurrencia da excepcionalidade, que xustificaría a súa implantación baseada no interese público ou social da actividade”, señalan.





“Para este Concello non existen garantías da correcta xestión e do control dos residuos perigosos, incluíndo o amianto, que van chegar”, apuntan desde el Ayuntamiento bergondés.