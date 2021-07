Libera registra una queja ante la Valedora do Pobo por la “falta de ayuda” del Concello de A Coruña

La Asociación Animalista Libera anunció el registro de una queja ante la Valedora do Pobo por la falta de ayuda que, tal y como dicen, sufren las asociaciones que gestionan las colonias felinas de A Coruña a través de un acuerdo que se renovaba desde 2018.





“A comienzos de año, el Concello avisó a las entidades con muy poco tiempo de margen que dejaría de financiar de manera directa actuaciones como la esterilización de los animales o la adquisición de casetas, mientras afirmaba estudiar una solución a los reparos que se ponían a estas facturas”.





Sin embargo, más de siete meses después, la asociación denuncia que no solo no han recibido ningún importe, sino que, además, no tienen información sobre los acuerdos.