Alberto Quiles: "Intentaré meter goles, para eso estoy aquí"

Alberto Quiles es consciente de la "exigencia" que supone fichar por un equipo como el Deportivo y ha dejado claro: "Sé la historia que tiene este club", pero ha advertido de que tienen "que correr y luchar porque esta categoría es jodida", durante su presentación como jugador blanquiazul, que ha tenido lugar hoy en el césped de la Ciudad Deportiva de Abegondo antes del entrenamiento matinal.





"Vengo de un club parecido a este, que es el 'Decano'", ha manifestado el delantero onubense, que ha militado en el Recreativo de Huelva las tres últimas temporadas.





"Las exigencias son muy grandes, sabemos lo que significa este club, que merece estar en otra categoría, pero sabemos que tenemos que correr y luchar porque esta categoría es jodida", ha apuntado el atacante andaluz, que el pasado 12 de junio se comprometió con el conjunto coruñés por las dos próximas temporadas. "Sé la historia que tiene este club, sé dónde estoy", ha insistido.





Quiles cuenta con una amplia experiencia en la Segunda B, competición en la que ha disputado 171 partidos y ha marcado 43 goles. El ariete, que llegó a jugar en Segunda, donde disputó tres encuentros, también pasó por las filas del Marbella, el Córdoba y el UCAM Murcia.





"No me gusta calificarme fuera del campo, pero me gusta mucho tener el balón, sentirme a gusto e intentaré meter goles, para eso estoy aquí", ha señalado, aunque ha reconocido: "Me gusta recibir, estar en contacto con el balón, entonces me siento más cómodo de mediapunta, pero en punta también puedo jugar".





"Me gusta recibir, caer a banda, asociarme", ha continuado, sin llegar a prometer un número de tantos concretos para el curso 2021-22: "Los máximos posibles".





El futbolista andaluz se ha mostrado encantado con "las instalaciones" del club coruñés. "Tiene una Ciudad Deportiva increíble y estoy súper feliz con la ciudad", ha comentado.





El Depor arranca su segunda semana de la pretemporada, que culminará con el primer partido amistoso.

"La primera semana ha sido muy buena. Hay que coger ritmo para llegar a la liga lo mejor posible", ha explicado Quiles, quien ha celebrado que "ya empiezan los amistosos. Estoy con muchas ganas de empezar a competir".





El punta de 26 años ha indicado que el técnico, Borja Jiménez, les exige "mucha presión tras pérdida, ser un equipo que lleve la iniciativa".





Por último, ha explicado que le ha "sorprendido el nivel de los juveniles". "Tienen calidad e incluso están preparados para jugar con nosotros", afirmó.