El Ayuntamiento propone un ente público para los muelles interiores

La comisión interadministrativa para debatir el futuro de los terrenos portuarios de la ciudad se reunía ayer, con la principal novedad de que sobre la mesa estaba la propuesta del Ayuntamiento.



La ideas que proponen desde María Pita son la creación de un ente público, participado por las distintas administraciones, así como la elaboración de un plan director que establezca usos y las zonas, según su propia naturaleza.



Encima de la mesa estaba también la propuesta para la zona 1 (los muelles de Batería y Calvo Sotelo). Para ellos, el Ayuntamiento propone su participación para la adquisición de estos terrenos aportando el 75% del valor que resulte de su tasación. Esa cantidad resultante se abonaría, según la intención municipal, en cantidades entre 2021 y 2035. El 25% restante es ofrecido al resto de las administraciones presentes en el debate. Esto, según aseguran desde María Pita, permitiría “unha mellor perspectiva para o futuro do Porto”.





El BNG aseguró que no apoyará unos presupuestos con partidas para comprar terrenos portuarios





Cabe recordar que en la anterior comisión se debatió una propuesta similar, pero al amparo de la Xunta, que buscaba adquirir el 51% de esos terrenos, pero que se llevó un “no” por respuesta del Ayuntamiento, que aseguraba que los terrenos portuarios deberán ser municipales.



Tanto el Adif, como Puertos del Estado, presentes en la reunión de ayer, mostraron su conformidad con la propuesta del Ayuntamiento, aunque seguirán analizando las opciones para la concreción final.



El Gobierno municipal asegura que su intención es garantizar la titularidad pública de los muelles interiores. La próximo reunión será este mismo mes, el día 28.





Oposición del BNG





No obstante, en el seno de la corporación municipal, la idea presentada ayer no ha cuajado de la manera que pretendía el Gobierno local.



El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego señalaba ayer su “oposición frontal” a que se consignen partidas “de fondos públicos para a compra de terreos que xa son públicos”.



Francisco Jorquera y Avia Veira ofrecían una rueda de prensa para analizar la futura negociación de los presupuestos para el 2022, y ambos eran tajantes al señalar como línea roja este aspecto.



Señalaba Jorquera que “o BNG non vai cooperar” en materia presupuestaria si se consignan fondos a esta compra de terrenos y que tampoco mostrarán su apoyo a unos convenios para el puerto que abarquen esta opción. Afirmaba también el portavoz nacionalista que la máxima municipal debería ser “a condonación ou unha solución equivalente”.