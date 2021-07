El área suma más de 100 de casos en un día por primera vez desde enero

El área sanitaria de A Coruña y Cee volvió a registrar ayer un aumento notable de los casos activos de coronavirus al sumar más de un centenar de casos al balance total, algo que no pasaba desde el mes de enero, momento en el que todavía nos encontrábamos inmersos en el mayor pico de contagios de la pandemia.



Según el último balance del Servizo Galego de Saúde (Sergas), ayer se contabilizaban 1.191 personas con le enfermedad, 105 más de los que se comunicaban el pasado miércoles.



No obstante, el 98,15% de todas esas personas (1.169) se encuentran en sus hogares, al no albergar síntomas o ser éstos muy leves. Del total de casos del área, solo 22 requieren de atención presencial de los profesionales sanitarios.



De ese total de pacientes, 21 se encuentran en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), de los cuales cuatro están siendo atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), debido a la mayor gravedad de su situación. El último de los pacientes está ingresado en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee.



Así, salvo un momento puntual en el que se alcanzaron las 30 hospitalizaciones, el área ha registrado en el último mes y medio en torno a la veintena de ingresados, siendo muchos de esos días menos de 20 los pacientes por coronavirus.









Nuevos contagios





En cuanto a los nuevos contagios, detectados por los profesionales sanitarios mediante las diferentes pruebas diagnósticas, ayer el Sergas contaba otros 150 nuevos positivos.



En el balance global de casos activos se vieron mitigados por las 45 altas epidemiológicas, que hicieron que el total de personas que han dejado atrás el virus desde que comenzase la pandemia asciendan a 30.552.



No obstante, esa cifra de nuevos contagios es la más alta desde el pasado mes de febrero, en medio de la bajada del mayor pico de casos del área sanitaria. En concreto, es la más alta desde el 13 de febrero, cuando se contaban 154 nuevos contagios en solo 24 horas.









Vacunación





Más de 13.000 personas están llamadas entre la jornada de hoy y la de mañana para poder vacunarse en el área sanitaria de A Coruña y Cee, completando así una semana con más de 43.000 citas para recibir la ansiada dosis de la cura.



En la jornada de hoy, el Sergas ha enviado mensajes a 5.764 personas: 5.475 para acudir a ExpoCoruña, donde les espera una dosis de Pfizer, y 289 al hospital ceense, con el mismo tipo de vial. Mañana, se finalizará la semana con 7.735 citados: 7.370 que podrán recibir Pfizer en el recinto ferial coruñés y otras 365, para la misma vacuna, en Cee.