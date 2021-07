Unanimidad para demandar, una vez más, la intervención pública en Alcoa San Cibrao para facilitar la venta

El Parlamento ha aprobado por unanimidad de los grupos (PP, BNG y PSOE) demandar del Gobierno central, una vez más, la intervención pública en la factoría de Alcoa en San Cibrao (Cervo, Lugo), "inicialmente de forma transitoria y a través de la SEPI", la sociedad estatal de participaciones industriales.





El texto, del BNG, tiene por fin de esta intervención "asegurar el mantenimiento del empleo y de la actividad industrial y facilitar su posterior venta a un inversor privado que garantice un proyecto industrial viable".





En segundo lugar, solicita la participación de la Xunta y la del Gobierno central, precisamente, en el proceso de intervención de esta fábrica.





Por parte del Bloque, el diputado Ramón Fernández Alfonzo ha recordado que los nacionalistas desde el principio tuvieron "claro que la solución pasaba por una intervención pública", ya que la fábrica de A Mariña de Lugo es "demasiado grande para dejarla caer".





Por eso ha visto "inexplicable negarse" a la intervención de la SEPI, que han pedido tanto ayuntamientos de la comarca como el propio Congreso de los Diputados.





"Justo ahora parece mas necesaria para espantar los fantasmas", ha subrayado, antes de que tomase la palabra la socialista Patricia Otero, en defensa de una enmienda que planteaba cambiar esta demanda por que Xunta, Ministerio de Industria, comité de empresa y sindicatos "formulen una hoja de ruta unificada" de cara al encuentro de Pittsburgh para desbloquear el proceso de venta.





Y es que Otero ha hecho hincapié en la importancia de que la ministra "lidere" el posicionamiento en la cita prevista en Estados Unidos con representantes de la multinacional del aluminio.





Además, ha reivindicado que, junto a la lucha de los trabajadores, "para tumbar el ERE también fueron fundamentales los papeles de las administraciones". "Por eso es fundamental mantener la unidad", ha incidido.





En cualquier caso, ha añadido que "si es necesaria esa intervención o triangulación vía SEPI desde luego que se va a buscar el mecanismo para que se haga de forma legal".





Por parte del PP, Elena Candia ha apuntado al cansancio de la plantilla por el hecho de que las instituciones lleguen a acuerdos pero esto no se traduzca en resultados.





Coincidiendo con la parlamentaria del PSOE en que es preciso que haya "unidad", ha advertido de que "para eso tiene que haber lealtad" e "información".





En este sentido, ha lamentado que para que la ministra convocase la última mesa multilateral fue necesario que el comité hubiese anunciado una nueva movilización en A Mariña. Además, ha censurado que la SEPI "donde dijo digo ahora dice Diego".





VULCANO

Por otra parte, en el pleno, la diputada del Bloque Carme González ha reclamado que la Xunta "tire del carro" para impulsar al sector naval de Vigo.





En concreto, ha criticado que el presidente de la Xunta y su vicepresidente económico, Alberto Núñez Feijóo y Francisco Conde, respectivamente, estén "esperando un milagro" en relación con Vulcano, y ha avisado de que es el "momento para políticas valientes y decididas".





La socialista Noelia Otero ha reivindicado la actitud de los trabajadores, que están "pidiendo garantías y no más mentiras", antes de censurar "la beligerancia de López Veiga contra la antigua Vulcano".





En el turno de los populares, Teresa Egerique ha valorado el trabajo de la Xunta, que trajo "trabajo y oxígeno a Vigo llenando las gradas", y ha reprobado al alcalde de la ciudad, "que pasó de perfil por el naval".





En la votación de la proposición no de ley, ha salido adelante, el primero de los puntos por unanimidad, que era el que insta a la Xunta a posicionarse y votar en el consejo de administración del Puerto de Vigo que el concurso para la concesión portuaria del antiguo astillero esté condicionado al uso para la actividad de construcción y reparación naval.





El segundo punto también ha salido adelante, pero con la abstención del PSOE, para instar al Puerto a permitir el uso de la lámina de agua,mientras el concurso no se resuelva, a Estaleiros San Enrique para que pueda continuar su actividad y que el personal que está en el paro pueda reincorporarse a su puesto de trabajo.





NAVANTIA

Todavía sobre el sector naval, el popular Miguel Tellado ha defendido otra iniciativa para reclamar el buque puente en Navantia, que "daría carga de trabajo inmediata", además de una respuesta del Gobierno central al pacto de estado que promueve la Xunta. Esta iniciativa ha salido adelante con el voto favorable de PP y PSOE, y la abstención del Bloque.





Durante el debate, Tellado ha avisado de que Ferrol "atraviesa una situación dramática" por la "sangría laboral" que afecta a las industrias auxiliares del naval y de la central térmica de As Pontes.





Frente a este "abandono consciente, deliberado, para acabar con uno de los pulmones industriales más importantes de Galicia", que atribuye al Ejecutivo español, ha incidido en que el buque puente se puede hacer a la vuelta del verano.





Por parte del BNG, Fernández Alfonzo ha reprochado al PP que "su pacto de estado se reduce a que la Xunta tenga un papel residual, ni testimonial". "Una propuesta que veniendo del PP produce vergüenza ajena", ha afirmado.





"Es una propuesta unilateral, no consensuada, autocomplaciente y autojustificativa, que exime al Gobierno de Feijóo de cualquier responsabilidad. Cuando son 12 años de un gobierno sin proyecto de país", ha criticado.





El socialista Pablo Arangüena, mientras, ha rechazado el "retrato falaz pero eficaz" de Tellado, al que ha afeado que pintase al Gobierno central como un "malvado gobierno".





Por su parte, ha recordado las responsabilidades durante anteriores gobiernos del PP y ha aplaudido actuaciones del actual Ejecutivo como el paso dado este martes por el Consejo de Ministros para avanzar hacia la aprobación de las rebajas en los peajes de la AP-9.





"PARTIDO CALZONAZOS"

Tellado ha llamado en varias ocasiones durante el turno de cierre "partido calzonazos" al Bloque, expresión que la formación nacionalista pidió que se retirase.





"No solo no lo retiro sino que lo reitero", ha replicado el popular, ante lo que Diego Calvo, que en ese momento ejercía como presidente de la mesa, ha solicitado que esta palabra no conste en el diario de sesiones y ha llamado al orden a Miguel Tellado.