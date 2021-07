El abogado de uno de los acusados por el crimen: “Mi cliente es inocente”

El abogado del último joven detenido por el crimen de Samuel Luiz, José Ramón Sierra, aseguró a la entrada de los juzgados de A Coruña que su patrocinado, acusado de homicidio y apropiación indebida del teléfono móvil de la víctima, “es inocente”.





En declaraciones a los periodistas ante los juzgados de la calle Monforte, Sierra remarcó que su cliente, que fue detenido la noche del miércoles al jueves, no participó “ni en el linchamiento ni en lo que sea que es un homicidio”. “Ha declarado en dos ocasiones, primero como testigo y luego como acusado”, recalcó el letrado, que, a su vez, explicó que el joven acudió voluntariamente a declarar a la Comisaría de Policía de Lonzas como testigo y posteriormente lo detuvieron.





En este sentido, añadió que nunca se acogió a su derecho a no declarar, pues “cuenta la verdad” porque “los inocentes declaran siempre”.





Preguntado por si los detenidos declararon que estaban borrachos, Sierra aclaró que lo desconoce. “Yo no estaba en las declaraciones de los demás. Son secretas. Y no sé cómo pueden declarar que estaban borrachos si no declaran”, añadió.





Gritos en las inmediaciones

Así, también aseguró que las cámaras no captaron a su patrocinado: “Que lo hayan señalado las cámaras es una gran sorpresa, le puedo garantizar que no”. Finalmente, apuntó que su cliente se encuentra “mal” y consideró que este pase a disposición judicial “es un error”.





Un grupo de personas que se encontraba en las inmediaciones le gritó: “Sierra, que tu ética no te permita defender a un asesino. ¡Deja el caso como dejaste al Chiclé!”, en referencia al asesino de Diana Quer.

El abogado de otro de los detenidos por el crimen de Samuel, Luis Manuel Salgado Carbajales, dijo a la entrada de los juzgados de A Coruña que este “es un caso complicado”. “No puedo decir nada porque está bajo secreto de sumario”, sostuvo en declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede judicial.





Concentración en Barcelona

Un centenar de personas se concentró ayer contra las agresiones Lgbtifóbicas en los Jardinets de Gràcia de Barcelona para expresar su rechazo a estos actos tras la muerte de Samuel Luiz la semana pasada.

La concentración, convocada por L’Observatori contra L’Homofòbia con el Ayuntamiento de Barcelona a través del distrito de Gràcia, finalizó con un minuto de silencio de los concentrados. Los asistentes llevaron banderas arcoíris y carteles, con mensajes como “Esto es una revolución”.