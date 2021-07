Galicia dice que no hay "causa-efecto" de ocio nocturno y casos de Covid, pero "puede llegar a ella"

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha destacado este viernes que en Galicia no hay en la actualidad "causa-efecto" entre la apertura de los locales de ocio nocturno y el aumento de casos de Covid-19, pero ha advertido de que "puede llegar a ella".







Preguntado en una visita al Hospital do Barbanza, en Ribeira, sobre la petición de algunas comunidades de cerrar el ocio nocturno, el titular de Sanidade ha recordado que en la última reunión con el Ministerio les trasladaron que cuentan con "medidas suficientes para usar".





Además, en el caso concreto de Galicia ha resaltado que el ocio nocturno reabrió "el día 1 de julio y de modo tímido". De este modo, ha incidido en que "las personas del sector decidieron ser muy prudentes".





En este sentido, ha reiterado que "no lleva ni una semana abierto". "No tenemos asociado a día de hoy asociación entre situación y ocio nocturno porque no lleva ni una semana abierto", ha comentado Comesaña, quien ha añadido que entiende que comunidades que "llevan más tiempo" puedan "tener relación causa-efecto y decidan abordarlo". "De momento, nosotros no estamos en esa situación, pero podemos llegar a ella", ha advertido.





MOVILIDAD NOCTURNA

Asimismo, a preguntas de los medios en relación a la limitación de la movilidad nocturna planteada por algunas comunidades, el titular de Sanidade ha señalado que "hay un porcentaje muy alto de población vacunada que puede tener una movilidad no limitada", por lo que, a su juicio, "parece complicado limitar a toda la población por eso".





No obstante, el responsable de la cartera sanitaria en Galicia, ha asegurado que se trata de ese aspecto "está siempre abierto a estudio" y ha abogado por "ver cómo evolucionan las cosas".