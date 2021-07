Vecinos de Pardene presentaron más e 300 alegaciones contra el macroparque eólico proyectado en Pena do Corvo. Los residentes, así como empresarios del municipio, advierten del impacto que tendrá en espacios como las Fragas do Eume o la Reserva da Biosfera As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.