La Policía detiene a dos hombres y una mujer por la paliza mortal a Samuel

En la fatídica madrugada del viernes al sábado, cuando Samuel perdió la vida por una brutal paliza, M.G.G. se encontraba en la avenida de Buenos Aires esperando para recoger a su hija. Cuando cruzaba al lugar de los hechos, desde Rubine, escuchó un fuerte ruido y por su lado pasó un grupo de jóvenes, a los cuáles no prestó atención al no saber todavía qué había pasado. Unos metros más adelante, se encontró a Samuel en el suelo y acudió rápidamente a asistirle. “Una chica estaba gritando y vi lo que había pasado. Comencé a practicarle los primeros auxilios, como colocarle mi jersey de almohada, abrazarle, ponerle en posición de seguridad e intentar sacar su lengua para evitar que se ahogara”, relata. Hasta el último momento, en el que llegó la ambulancia medicalizada, M.G.G. estuvo al lado de Samuel “intentando practicarle los primeros auxilios”. Tras llegar a casa consternado por lo que acababa de vivir, a la mañana siguiente se encontró con la fatal noticia y ese mismo día acudió al tanatorio para dar su apoyo a los familiares. El domingo acudió a testificar, pero insiste en que no puede decir ni cuántos ni cómo eran los agresores de Samuel.