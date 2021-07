Más de 2.000 jóvenes han dado positivo y 8.000 personas están aisladas por el 'macrobrote' de Mallorca

Un total de 2.135 jóvenes de todo el país han dado positivo por el 'macrobrote' de Mallorca, generando 302 contactos secundarios. Además, 8.025 personas en 12 Comunidades Autónomas han tenido que guardar cuarentena por ser contacto estrecho, según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio.







La consejera de Salud del Gobierno de Baleares, Patricia Gómez, ha explicado este martes que los jóvenes participaron en "eventos superdiseminadores" del virus como el concierto en la Plaza de Toros de Palma, fiestas en el Arenal de Llucmajor entre estudiantes alojados en nueve hoteles, fiestas en parques acuáticos, "discotecas improvisadas en subterráneos", conciertos y fiestas en habitaciones.





Así lo ha detallado este martes en una comparecencia solicitada con carácter urgente ante la Comisión de Salud, donde también ha justificado la medida del confinamiento forzoso que posteriormente fue revocada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.





En la comparecencia, Gómez ha explicado la cronología de los hechos, que comenzaron cuando varias Comunidades, como Madrid o Valencia, notificaron contagios entre jóvenes que regresaban de viajes de fin de curso en Mallorca.





Asimismo, la titular balear ha insistido en el que el Govern balear actuó "de la mejor manera posible para no llegar a la transmisión comunitaria" y ha defendido su postura frente al auto del Juzgado, sosteniendo que acataron la decisión pero "no estar de acuerdo no quiere decir no ser respetuoso con la Justicia", ha subrayado.





"SE PODÍA PREVER"

Además, Gómez ha asegurado que "se podía prever" que habría positivos entre los 118 estudiantes que viajaron en ferry de Palma a Valencia, puesto que la tasa de positividad es bastante elevada: a 1 de julio, 94 jóvenes del total de aislado en Mallorca, uno de cada tres, ha dado positivo, y en algunos grupos la tasa alcanzaba el 50 por ciento.





En el barco viajaron 77 estudiantes andaluces, 20 gallegos y 21 madrileños. Al menos 14 de ellos dieron positivo tras desembarcar en Valencia. Además, otros dos estudiantes dieron positivo justo antes de subir al barco y se tuvieron que quedar en Palma. Además, varios estudiantes se habían marchado por su cuenta en avión, desoyendo la petición del Govern de que no tomaran ningún transporte colectivo.





En este punto, la titular balear de Salud ha lamentado que la Comunidad de Madrid no hiciera pruebas de COVID-19 a sus estudiantes en el puerto de Valencia, cosa que sí hizo Andalucía. "Andalucía se ofreció a hacerlas, dijo que tenían un dispositivo y que podían hacer a todos, todos las hicieron excepto la Comunidad de Madrid que no quiso hacer", ha dicho Gómez.