Habló Pablo | “Venir a A Coruña fue la mejor decisión de mi vida, sólo me han pasado cosas buenas”

Hace una semana publicaba disco, ‘No soy nadie pero soy yo’. Hoy, Habló Pablo lo presenta en sociedad con un concierto en el Garufa Club en el que adelanta que no estará solo. “Vamos a hacer el disco completo y más temas, va a ser un show más largo, va a funcionar casi como una jam session”, explica el rapero gallego.



El artista de origen sarriano, pero afincado en A Coruña desde hace años, dejó atrás en el pasado su anterior alter ego, Anubis Metal Jack (con el que llegó a compartir escenario con Public Enemy, Raekwon de Wu-Tang Clan o Havoc de Mobb Deep, entre otros), para abrazar el proyecto de Habló Pablo, “que combina rap con el slam, se sale un poco de las convenciones de ese rap más ortodoxo”.



El disco que presenta hoy está compuesto por diez temas que abordan diferentes temáticas. Por ejemplo, la canción que da nombre al álbum “habla un poco de que para conseguir las cosas, no hay que pisar a nadie, no hay que dejar cadáveres en el camino, pero tampoco hay que dejar que nos pisen; está dedicada a todos los que, como es mi caso, alguna vez nos hemos sentido perdedores, es una forma de animar a la gente a abrazar nuestra individualidad”.



En el disco tampoco faltan temas como ‘Forza Dépor’, aunque, para la ocasión, ha creado una nueva versión, “más orquestal, a piano... y se me ocurrió la idea de incluir al coro de niños de la Gaos, me encantó la experiencia de grabar con ellos”, explica. Precisamente, ese tema y ‘Coruña es naranja’ le han permitido convertirse en uno de los pocos privilegiados que han cantado en el estadio de Riazor y en el Coliseum. “Es algo muy especial, en Coruña y en Galicia, porque son casi las dos plazas cerradas más grandes, es algo muy especial y bonito”.



El disco salió hace una semana, pero la respuesta, por ahora, está siendo positiva. “La gente lo va escuchando, lo valora y se para a escuchar las letras, que para mí es algo sagrado, porque hoy en día no todos los proyectos musicales le dan valor a las letras, en mi caso sí”, asegura el rapero, que añade que “es fundamental, todas las canciones, todo lo que se genera después, nace con la letra. Estoy muy contento y creo que le queda mucho recorrido”.

Corazón coruñés

Pese a ser de Sarria, y haber vivido en Madrid, acabó en A Coruña “por amor”. “Conocí a la que ahora es mi mujer en 2014, me vengo de Madrid ese año y no sé qué hacer con mi vida, la conozco a ella y me vengo, es la mejor decisión que he tomado en mi vida, desde que vine sólo me pasan cosas buenas”, apunta con una sonrisa.



Ahora, con el proyecto de Habló Pablo, el artista apunta a que está “reempezando en la música, porque este proyecto no tienen nada que ver con el anterior”, explica, antes de añadir que se tuvo que poner a punto también en materia de redes sociales y plataformas digitales: “No tenía ni Spotify, me tenía que actualizar”.



Ahora mira al futuro. “A corto plazo, el objetivo es ir creciendo, que se vaya conociendo el proyecto a nivel Galicia y también me gustaría a nivel nacional”. “Siendo más ambicioso, me gustaría que llegase a otros países de habla hispana, siendo consciente de que hay que ir poco a poco”, desvela.