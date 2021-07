Las discotecas gallegas han podido abrir por primera vez sus puertas tras quince meses de parón, pero el miedo a rebrotes tras la subida de casos en los jóvenes y la polémica de Mallorca han frustrado las ganas de los empresarios.





En A Coruña, era difícil encontrar en la noche de ayer un local abierto. Incluso hubo algún caso en el que confirmaron la apertura y a última hora la pospusieron por temor a la situación actual. El presidente de Galicia de Noite y responsable de trece locales de ocio nocturno en la ciudad, Luis Diz, adelantaba ayer a primera hora que “muy pocos locales” abrirían en A Coruña, y, en el total de Galicia, cerca de un 40%.





La principal razón que argumenta es “la preocupación que hay en el sector por las informaciones que llegan desde Sanidad. No queremos que se nos eche la culpa si hay contagios al abrir las discotecas”. Para abrir de nuevo no se fija plazos. “Va a depender de la evolución sanitaria. No compensa sacar a la gente del ERTE para que ocurra como en Pontevedra y tengas que cancelar y estar catorce días cerrado”.





Pese a ello, la hostelería gozó ayer de gran ambiente en las terrazas, la opción que parece convertirse en la preferida por los coruñeses.