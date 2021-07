La organización amplía el cupo de entradas para los conciertos de Pablo López

La promotora Cávea Producciones amplió ayer el cupo de entradas para los conciertos de Pablo López en A Coruña, que tendrán lugar la semana que viene (9 y 10) en el Coliseum dentro de la gira “Mayday & Stay Tour”.





La mayor disponibilidad de entradas se encuentra en la distribuidora oficial del recinto –coliseum.sacatuentrada.es– y en la taquilla de la plaza de Ourense, pero ayer se añadieron nuevas entradas en ataquilla.com, que ya había agotado el papel hace días.





Los precios oscilan entre los 38,00 y los 48,00 euros más gastos, según la zona, explican desde la organización.





Nuevo disco

El artista malagueño presentará en esta doble cita su nuevo álbum “Unikornio, once millones de versos después de ti”, que López está presentando por toda España.





La organización advierte de la importancia de que no se compren entradas en plataformas que no sean los puntos de venta oficiales, ya que no serán válidas.





Ambos conciertos se celebrarán con aforo reducido, todas las personas sentadas, distancia de seguridad y mascarilla obligatoria, apunta Cávea.





Todas las entradas son nominales y los menores de 16 años deberán ir acompañados de madre, padre o tutor legal y presentar la hoja de menores que se ofrece en ambas plataformas de venta.