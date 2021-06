Los vecinos de Elviña critican la falta de mantenimiento de las zonas verdes

Los vecinos de Elviña denuncian la falta de mantenimiento de las zonas verdes y consideran que es un ámbito olvidado por el Gobierno local en este barrio. Desde la mediana de Alfonso Molina hasta la calle de Salvador de Madariaga, el presidente de la asociación de vecinos, Leandro García, asegura que la vegetación está “asalvajada”. “Con la Marea Atlántica el mantenimiento acabó mal e Inés consiguió mejorar la ciudad en este aspecto, pero ahora parece que se ha olvidado”, indica.



García considera que Elviña, al ser la zona de entrada a la ciudad, “tendría que estar muy mimado”, pero “no hay poda y, aunque se quiso recuperar, ha quedado atrás”. Esta falta de mantenimiento se traduce en plantas muertas, maleza en las aceras cada poco tiempo y hierbas altas por todo el barrio.





“Al ser la zona de entrada de la ciudad, tendría que estar muy mimada”, asegura Leandro García







“Tuvimos una visita con la concejala de Barrios, Diana Cabanas, en la que le trasladamos esta y más cuestiones, como la necesidad de cambiar la iluminación de la calle de Antonio Machado, ya que las farolas actuales están tapadas por palmeras”, dice el presidente de la entidad vecinal. Otra de las demandas fue la instalación de bandas rugosas en las calles que bajan a Pajaritas desde Alfonso Molina y arreglar el asfaltado en Casares Quiroga.



En la zona de Pajaritas, además, desde la asociación de vecinos creen que sería preciso instalar vallas y una seguridad perimetral porque “las aceras son muy bajas y cualquier día podría haber un accidente”, sostiene.









La limpieza





Si bien el estado de las zonas verdes no es el que creen que debería ser, desde la entidad vecinal reconocen que la limpieza es un punto positivo del Gobierno local.



“En cuanto a la limpieza estamos mucho mejor que antes, aunque queremos que se nos informe sobre el tema de las ratas, ya que se estudió pero no nos dijeron nunca más nada”, explica Leandro García, quien coincide con los presidentes de vecinos de otros barrios en su deseo de incrementar la presencia de la policía de barrio.



El portavoz de los residentes de Elviña, en lo relativo a la falta de seguridad que perciben en la zona, relata que los hosteleros son “guarda y custodia de sus negocios”. Es por ello que, tal y como afirma, los propietarios de los establecimientos de hostelería son los encargados de poner orden en las mesas si alguien no sigue las normas de distancia o mascarilla, además de cumplir con la obligación de respetar el aforo impuesto. Para ello, lamenta, no tienen ayuda de agentes de Policía.