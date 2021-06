Puja por Rafa de Vicente

El Deportivo sigue moviéndose en el mercado de fichajes, se ha fijado ahora en refuerzos para el mediocentro y ha puestos sus ojos en el capitán del UCAM Murcia, Rafael de Vicente, a quién ya le habría traslado una oferta, según recoge el periodista Ángel García, en su cuenta @cazurreando_com, especializada en información de Segunda B.









Contrato sobre la mesa





Por otra parte, el jugador, cuya vinculación con el equipo murciano finaliza el 30 de junio, tiene desde hace varios días una oferta de renovación con las condiciones acordadas.



No obstante, y siempre según las informaciones de esta cuenta, el mediocentro habría pedido tiempo al UCAM Murcia para dar una respuesta.



Su actual equipo no puede igualar actualmente la oferta blanquiazul, pero como contrapartida el jugador se encuentra cursando sus estudios universitarios de G.A.D.E (Grado de Administración y Dirección de Empresas) lo que podría condicionar su decisión.



Deportivo y UCAM jugarán el curso que viene en la misma categoría, la Primera RFEF. Sin embargo, ambos equipos llegaron a la misma de formas muy diferentes.



En el caso de los murcianos se quedaron a las puertas del ascenso, tras caer ante el CD Badajoz, mientras que los coruñeses ya no pasaron de la primera fase que daba acceso al playoff de ascenso y tuvieron que luchar en la segunda para poder continuar el año siguiente en la categoría.



Los herculinos actualmente han acometido ya tres fichajes (Juan Carlos Menudo, Diego Aguirre, Ian Mackay y Alberto Quiles), pero como reconoció Borja Jiménez, el ritmo de las siguientes incorporaciones podría ralentizarse. El mercado estival aún tiene por delante bastantes semanas y por ello operaciones que a priori pueden ahora no ser posibles podrían pasar a ser factibles una vez se acerque el cierre del mismo. El Deportivo, que quiere armar un grupo lo más equilibrado y de garantías posible para poder optar al ascenso, está marcando una hoja de ruta en la que incorpora a jugadores con conocimiento en Segunda B y experiencia.









Media de edad





Además, sube la edad de la plantilla, pues los cuatro fichajes suman una media de 30 años. Quedan todavía movimientos que hacer por delante. Tras reforzar la portería, resta ahora por dar salida presumiblemente a Carlos Abad y Lucho García (lo pretende, entre otros, la Cultural Leonesa en calidad de cedido).



El centro de la zaga, con solo Borja Granero actualmente en nómina, es otra de las posiciones que el cuadro blanquiazul quiere apuntalar cuanto antes.