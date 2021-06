Los vecinos de O Ventorrillo reclaman un carril bici desde Penamoa al Ágora

Los vecinos de O Ventorrillo solicitan la construcción de un carril bici que conecte Penamoa con la explanada del Ágora, pasando por Jaime Hervada. El carril en cuestión, según sostiene el secretario de la asociación de vecinos del barrio, Aníbal Rodríguez, ocuparía la parte de la carretera pegada a los árboles, por lo que no supondría un problema “ya que no hay ni acera para pasear por ahí”, asegura.



Además de un motivo biosaludable, el secretario de la entidad indica que “no hace mucho hubo desprendimientos con las tormentas y lluvias que provocaron daños en coches aparcados, por lo que el carril bici sería una manera de apartar los vehículos de esas paredes altas”



No es la única petición que hacen al Gobierno local, y es que también demandan desde hace meses una senda peatonal que llegue hasta el parque de Bens. Estas y otras necesidades de la zona serán trasladadas hoy en una reunión a la concejala de Barrios, Diana Cabanas, y el consejero técnico de la Concejalía de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad, Francisco Dinís.









Infraestructuras





Al encuentro acudirán residentes del barrio para relatar en primera persona los problemas o inconvenientes que viven día a día. La mayor parte de sus demandas tienen que ver con Infraestructuras.



En la calle de Alfredo Tella, por ejemplo, la entidad vecinal pide que se amplíe la acera, siempre y cuando no se lleve por delante plazas de aparcamiento. “Hablamos de unos 25-30 centímetros o el máximo posible que permita seguir con los estacionamientos y el paso de la línea de bus 7”, dice Rodríguez, quien explica la alta densidad de tráfico peatonal que hay en esta calle.



En esta reunión con los representantes del Ayuntamiento tratarán también la necesidad de actuar en el cruce de Montasterio de Toxosoutos con Agra de Bregua, ya que “hay que ampliar la visión porque es un punto crítico de accidentes y cada poco tiempo hay un choque”.



Todo ello incluiría, por otra parte, un “plan de asfaltado general del barrio desde la ronda de Outeiro hasta Monasterio de Caaveiro”, así como la construcción de una acera desde A Silva “para llegar a la parada del bus”, concluye el secretario de la asociación de vecinos.