Real Betis féminas: Meline; Medina (Nana, min.78), Ana González (Bea Parra, min.83), Rosa Otermín (Aixa, min.78), Rosa Márquez, Dorine, Paula, Ángela Sosa, Valle, Mari Paz (Abam, min.78), Altuve (Ana Hernández, min. 63).

Deportivo Abanca: Sullastres; Cris, Blanco (Lía, min. 45), Iris, Villegas (Helena, min.77), Eva Dios (Bedoya, min.66), Ainoa, Alba, Gaby, Peke, Athenea.

goles: 1-0, min.15: Mari Paz. 2-0, min.38: Ángela Sosa. 3-0, min.61: Ángela Sosa. 3-1, min.92: Peke.

árbitra: Rivera Olmedo (País Vasco). Amonestó a Ana González (min. 12), Medina (min. 21), Altuve (min. 58), del Betis; y a Iris (min. 37) y Ainoa (min. 60), del Deportivo.









Se acabó. El Deportivo Abanca se ha despertado de su sueño más bonito, ese con el cualquiera se despierta sonriendo. El Depor ha tocado la gloria, la ha saboreado, la ha conquistado y, desde ayer, se despide de ella. Después de perder contra el Real Betis a domicilio se ha confirmado el descenso del equipo de Manu Sánchez.



“Doble o nada, con mucho que ganar y poco que perder, afrontaba el Dépor ABANCA la penúltima jornada de la temporada. Ganar garantizaba, al menos, una semana más de vida en Primera Iberdrola. Empatar o perder, poner pausa a un sueño que empezó hace poco más de dos años. Para ello Manu Sánchez apostó por el mismo equipo que se dejó media salvación quince días antes en Abegondo frente al UDG Tenerife”, rezaba el inicio de la crónica en la página web del Deportivo.



El cuadro blanquiazul gastó ayer su última oportunidad.

Empezó bien el partido. En el minuto cinco, una internada de Athenea, que dudó entre el pase a Peke o el disparo, finalizando con un centro chut a las manos de Meline, estrenó las ocasiones. Antes, el Depor ya había forzado un córner en un saque de falta lanzado por Blanco. Fueron diez minutos iniciales de tanteo, con más balón para as nosas e imprecisiones, sobre todo arriba, del Betis.



Pese a ello, el acierto local fue total en el centro al segundo palo de Rosa Otermín en el que apareció la gallega Mari Paz Vilas para rematar cómodamente a contrapié de Sullastres y adelantar a las verdiblancas con setenta y cinco minutos todavía por delante.



El gol no cambió el aspecto del partido hasta ese momento, con un Depor que tenía el balón pero que en la zona de tres cuartos de ataque no encontraba caminos claros a la portería rival. Solo Blanco, desde 30 metros, logró hacer trabajar a Meline con un disparo seco, pero demasiado lejano y centrado.















El Betis se salvó de jugar una hora en inferioridad numérica porque la colegiada no consideró falta una patada en el tobillo de Medina a Athenea que hubiese supuesto la segunda amarilla para la local. Peke de volea desde la frontal pescando un rechace de la defensa lo intentó, pero el tiro le o salió alto, como desviado se le había marchado a Alba minutos antes o a Blanco, de nuevo de falta, instantes después.



De la ni falta ni tarjeta por patada se pasó a un salto limpio en la frontal de Iris que le costó la tarjeta a una de las capitanas del equipo y el segundo tanto en contra. El disparo de falta desde la frontal pegó en la bota de Peke que cerraba la barrera y el balón mordido sorprendió a Sullastres que nada pudo hacer por evitar el segundo.



Tuvo la vasca la mejor de la primera parte en el minuto 40 en un gran pase de Gaby que le sirvió el mano a mano frente a Meline, resuelto a favor de la guardameta local. Blanco, con la tercera intentona, en este caso con balón en juego, puso el epílogo de las ocasiones a la primera mitad.



El segundo tiempo arrancó con cambio de piezas, Lía por Blanco, y el correspondiente ajuste de sistema para tratar de logar la remontada, única opción válida para as nosas. El Dépor ABANCA apretó desde la salida. La primera llegada, en un centro chut de Athenea que no encontró rematadora de primeras pero que Gaby pudo orientar a portería hasta encontrarse con la defensa en la trayectoria del balón. La propia Athenea estrelló el balón en el lateral de la red en la siguiente llegada deportivista.



A media hora del final Ángela Sosa puso la puntilla al partido con un recorte en el pico del área y un disparo seco, raso y cruzado al segundo palo que supuso el 3-0 en el marcador. A partir de ahí el partido se quedó sin historia mientras as nosas trataban de encajar y superar emocionalmente en el terreno de juego el varapalo del descenso consumado. Pero antes de cerrar el partido el Deportivo dio muestra de su espíritu, el que le ha permitido mantener las opciones hasta el final de la temporada, con una contra conducida por Athenea y rematada por Peke en el tanto más amargo de la máxima goleadora histórica del Dépor.



El Dépor ABANCA pondrá punto final a la temporada y puntos suspensivos a su historia en Primera el próximo fin de semana en Abegondo frente al Athletic Club en un partido que tiene que ser un día de homenaje y agradecimiento entre futbolistas y afición por dos temporadas inolvidables, por tantas cosas vividas, en la máxima categoría del fútbol femenino nacional.









Regreso





Nada más concluir el partido en el Municipal Felipe del Valle de Sevilla, el Depor Abanca emprende viaje de regreso en autocar a A Coruña. Mañana domingo 20 de junio y el lunes 21habrá descanso para la plantilla blanquiazul, que retomará los entrenamientos el martes 22 a las 16:30 en la Ciudad Deportiva. La próxima cita liguera, correspondiente a la 34ª y última jornada de la Primera Iberdrola, el Deportivo Abanca recibe al Athletic Club en Abegondo el domingo 27 de junio a las 12:00 (pendiente de confirmación oficial por parte de la Federación).