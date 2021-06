El jugador gallego Santiago Tarrío logró ayer la victoria en el Challenge de España, celebrado desde hace cuatro días en el RCG Novo Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), al presentar una tarjeta en la última jornada de 20 bajo par.



Tarrío, con dos victorias y un tercer puesto en las tres últimas semanas, se coronó número 1 del Challenge Tour.



El lucense afrontó la jornada final del Challenge de España a sólo dos impactos (-14) de los dos primeros clasificados, el francés Frederic Lacroix y el escocés Ewen Ferguson, que estaban en cabeza al inicio del día empatados con 16 golpes bajo par.



En busca de su segunda victoria en el Challenge Tour, Tarrío no bajó la guardia en ningún momento, luchando cada birdie del campo. En los últimos hoyos del torneo, parecía que iba a llevarse el título Lacroix, que estaba con -21 después de que Tarrío terminara su vuelta con -20.



El francés arriesgó en los dos últimos hoyos, que son muy peligrosos, y lejos de sentenciar su victoria, acabó con dos errores para cederle un triunfo muy luchado a Santiago Tarrío.



El gallego, miembro del ProSpain Team ha firmado una tarjeta final de 66 golpes, con seis birdies y sin errores para firmar el doblete con un total de 20 golpes bajo par.



Tarrío reconoció no haber jugado “bien” en la última jornada, para celebrar un triunfo que calificó de “increíble”.



“Han salido bien las cosas, en todo momento he visto que tenía opciones, he intentado hacer birdie en todos los hoyos, tirando a todas las banderas, especialmente en los últimos hoyos y han entrado dos”, afirmó. De su actuación personal, destacó el “putt de diez metros” que embocó en el hoyo 16, a partir del cual pudo sentirse “ganador”.