Más de 20 actuaciones amenizarán un San Juan todavía de pandemia

Aunque estemos viviendo una desescalada de restricciones, este año, como el anterior, nos e podría vivir un San Juan al uso, Los arenales serán de nuevo terreno vedado, la acción se dispersará por los barrios y se animará a los coruñeses a que comiencen la celebración cuanto antes para evitar los excesos nocturnos. “El Ayuntamiento apuesta por amenizar esa jornada con pasacalles durante todo el día, más de veinte grupos que recorrerán la ciudad”, adelantó la alcaldesa Inés Rey.



La seguridad obliga a que no haya hogueras, “y mucho menos en la playa, pero sí trataremos que sea un San Juan muy tradicional”. Rey, que se declaró entusiasta de las sardinas, animó a los coruñeses a disfrutar de este San Juan atípico pero igualmente divertido y deseó que el tiempo acompañe la celebración. De hecho, la predicción de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) que se conoció esta misma semana, prometía tiempo seco, así que por ese lado no existe peligro de que la fiesta se arruine.





“La Banda del Camión” circulará por la ciudad con su espectáculo sobre ruedas desde las siete de la tarde





Serán más de 20 actividades en las que se seguirán las medidas de seguridad oportunas. Los talleres de adornos marinos para niños de entre cinco y doce años se organizarán por la mañana y por la tarde en las plazas de España, de Pontevedra, As Conchiñas y de la Tolerancia, así como en los parques de Oza y Vioño. Habrá tres turnos por la mañana, a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas y otros tres por la tarde, a las 17.00, 18.00 y 19.00 horas. No hace falta inscripción previa.





Bandas de música





En cuanto a los pasacalles, incluyen las actuaciones de “Muskrat Ramblers”, “Draco”, “Lume”, “Circo Krasnobarak”, “Kilomberos” y “Mekánica Rolling Band”, que ofrecerán desde las 12.00 a las 14.00 horas y de las 19.00 a las 22.00 horas en barrios como Monte Alto, Elviña, Falperra, Cuatro Caminos, Matogrande, Barrio de las Flores, San Pedro de Visma, Los Rosales, Labañou, Novo Mesoiro, Agra do Orzán, As Conchiñas, Ensanche o La Marina.



Pero eso no es todo. El programa incluye la actuación sobre cuatro ruedas de La Banda del Camión, que transitará desde las 19.00 hasta las 22.00 horas por zonas como Xuxán, Pedralonga, Palavea, Bens, Eirís, O Birloque, A Zapateira, Feáns, Mesoiro, Vío o San Xosé.