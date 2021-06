El Bloque critica la elaboración de un estudio de detalle de la Maestranza

El grupo municipal del BNG critica que la Junta del Gobierno local aprobarse ayer un estudio de detalle que permitiría la construcción de viviendas en la Maestranza. “En coherencia coa posición que mantemos sobre os peiraos da dársena interior os terreos cedidos pola cidade a Defensa terían que retornar á propiedade municipal unha vez que o Ministerio xa non lles dá ningunha función pública”, afirma Avia Veira.





Por otro lado, el portavoz do BNG en María Pita, Francisco Jorquera, valoró positivamente que la alcaldesa anunciara que negociaría en septiembre los presupuestos para 2021:





“Aledámonos de que rectifique e volva á senda do diálogo en cumprimento do acordo asinado co BNG en 2021”.