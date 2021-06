El Festival Mad Cool confirma un cartel con 104 artistas y bandas para 2022 con Metállica e Imagine Dragons entre ellos

El Mad Cool Festival ha confirmado su celebración para el próximo año con la participación de 104 banda y artistas entre las que figuran Metallica, Muse, Imagine Dragons, The Killers, Kings of Leon y Twenty One Pilots. También han confirmado St. Vincent, Tove Lo, Zara Larsson, Carly Rae Jepsen y Wolf Alice. La quinta edición del festival de música se celebrará los dias, 6, 7, 8 y 9 de julio de 2022 en Valdebebas-Ifema (Madrid).







El cartel anunciado, compuesto por 104 bandas y artistas de todos los estilos, incluye nombres que han estado presentes en las ediciones anteriores, así como nuevas incorporaciones.

Todas las entradas ya adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021 serán válidas para asistir a Mad Cool Festival 2022. La venta de tickets está ya activada a través de nuestros canales oficiales que podrás encontrar pinchando aquí.





Los precios de las entradas de día, así como de los abonos del festival, se mantienen en el mismo importe actual. A partir del 7 de julio se abrirá el periodo de devolución para quienes deseen el reembolso de su entrada. También, aquellos que deseen solicitar desde ya, el cambio de día, pueden hacerlo a través de su perfil en la plataforma de Mad Cool Area