El calor protagoniza el primer día oficial de la temporada playera

Quizá no fue la jornada más agobiante de los últimos días, pero el calor protagonizó la jornada de ayer, facilitando a muchos coruñeses el disfrute del primer día oficial de playa.



La temporada de playa daba comienzo ayer con los termómetros elevándose por encima de los 20 grados durante buena parte del día, lo que permitió a muchos afortunados acercarse a los arenales de la ciudad para disfrutar de la jornada.



Y los que pudieron lo aprovecharon bien, ya que desde hoy el tiempo del que disfrutará la urbe no llamará precisamente a acudir a la playa, ya que la probabilidad de lluvias se elevará notablemente desde la tarde y la noche de hoy, acompañadas de un considerable descenso de las temperaturas máximas, que en los próximos días se acercarán más a los quince grados que a los 20.









Salvamento y medidas





Con el inicio de la temporada, que se extenderá hasta mediados de septiembre, regresaban a las playas el personal de salvamento, que este año está compuesto por 32 personas, repartidas entre todos los arenales de la ciudad coruñesa.



Cabe recordar que, a pesar de no existir controles de aforo, el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio a la entrada y salida, además de durante los paseos.



No obstante, a diferencia del pasado año, los aseos, las duchas y los lavapiés vuelven a poder usarse, ya que hace un año se impidió, debido a que la situación sanitaria no era igual que la actual, ya que una parte importante de la población ya está vacunada.







Además, los accesos de las playas cuentan con paneles informativos en los que se recuerdan estas medidas a los usuarios. A esto, durante el primer mes de la temporada, se le sumarán los informadores de las normas anticovid, que también ayudarán en esta materia a quienes acudan a los arenales.



A pesar de no haber controles de aforo, hasta final de mes, playas como la de Riazor lucirán las vallas amarillas, que también servirán para cerrar el acceso durante la celebración del San Juan.









Aplicación





La mayor novedad de la temporada playera que dio comienzo ayer fue la incorporación de la aplicación para teléfonos móviles “Ceus”.



Es una app con la que avisar a los responsables de salvamento y que estos geolocalicen la posición en caso de que exista una urgencia. Además, cuenta también con información de primeros auxilios para los diversos problemas que pueden surgir en una playa.