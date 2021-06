La Guardia Civil confía en tener indicios sobre Anna Gimeno antes de la marcha del buque el jueves

La Guardia Civil mantiene el "ánimo" y la "ilusión" de poder encontrar nuevos indicios sobre la desaparición de Tomás Gimeno y su hija Anna y de que los dos últimos días antes de que deje Tenerife el buque transoceánico 'Ángeles Alvariño' que encontró el cuerpo de la otra hermana, Olivia, sirvan para "aportar más luz" a la investigación.





Así ha respondido este martes la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, a preguntas de la prensa sobre cómo esta previsto actuar tras la marcha del buque prevista este jueves tras 19 días de rastreo.





"Tenemos confianza en que en estos dos días que nos quedan podamos llegar a concluir la investigación" y en que "aporten mas luz a la investigación sobre la desaparición del padre y de la otra hermana" para dar por cerrado un capitulo "tremendamente doloroso" y que muestra "hasta qué extremo" la violencia vicaria "puede llegar a hacer daño a esa madre, a la familia, a los amigos y al corazón de todas las personas de este país", ha lamentado Gámez.





Y es que la Guardia Civil mantiene la "ilusión" porque todavía tiene "el medio" -el buque- y el "conocimiento" fruto del "intenso trabajo" de investigación de la Guardia Civil que ha determinado las zonas de búsqueda y los puntos con mayor probabilidad de encontrar evidencias.





No obstante, Gámez ha reconocido que hallar esos nuevos indicios es "solo un futurible", por lo que, preguntada por lo que se hará tras la marcha del 'Ángeles Alvariño' de Tenerife si no se encuentra a Anna y a Tomás Gimeno, ha respondido que "la Guardia Civil no termina ni da por cerrado ningún caso hasta que no se tienen todas las pruebas concluyentes".





En este caso, los agentes estarán "en manos" del juez de violencia de género que lleva el caso, que será quien determine "hasta donde llegar" con la investigación, ha explicado la directora general de la Guardia Civil.





Por último, ha agradecido la colaboración prestada por el Instituto Español de Oceanografía tras conceder tres prórrogas para disponer del buque y a la treintena de personas que componen la tripulación y que han trabajado "sin descanso durante 24 horas al día" desde el 30 de mayo.





Igualmente, ha mostrado "todo el apoyo y condolencias" a la madre de las niñas, lamentando que, como indica el auto hecho público, ahora se conoce que cuando mantuvo el primer encuentro con la Guardia Civil ya se había producido el asesinato, aunque entonces solo se tenía constancia de una "no entrega" de las niñas a su madre por parte de su padre, y "no podíamos conocer ninguno los hechos que lamentablemente después se han sacado a la luz".