El Liceo celebra en María Pita la victoria más deseada

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recibió, acompañada de la concelleira de Deportes, Mónica Martínez, en el palacio de María Pita a los jugadores del HC Liceo, que el domingo ganó en la ciudad herculina su décima Copa del Rey. Los verdiblancos se hicieron con la victoria en este torneo 17 años después. Más de mil persoas vibraron en la final frente al Barcelona en el pabellón de Riazor. El acto contó con la presencia del presidente del club, Daniel Echevarría.



La regidora aseguró que el Liceo volvió a “facer historia pola cidade” y que los liceístas “fan máis grande á nosa cidade”. La historia del Liceo es una crónica de superación, señaló Rey, “unha verdadeira epopea, unha traxectoria digna de ser encomiada e narrada, unha verdadeira xesta da que debemos estar moi orgullosos e ser conscientes do que supón para a nosa cidade, pola cidade”.



La alcaldesa confirmó que a la tercera fue la vencida, ya que “despois de dous finais da Copa do Rei consecutivas perdidas contra o Barça, o Liceo volveu superar ao equipo azulgrana conquistando o décimo título da súa historia, unha coroa que non gañaba desde hai 17 anos, cando bateu ao Igualada na final celebrada en Jerez de la Frontera”.



Así, Rey recordó que el hockey sobre patines “é un deporte dominado na elite por unha rexión, e só un grupo irredutible de cor verde foi capaz durante lustros de plantarlles cara na máxima categoría nacional e en Europa”, así que, apuntó, “é necesario que o visibilicemos porque ás veces non somos conscientes do que representa éxito, do que é o Liceo en Europa”.











Por su parte, tanto el capitán, Dava Torres, como Daniel Echevarría, expresaron su felicidad por el título conquistado, “un éxito para a cidade”, y confían en que sea “o primeiro dunha cadea de moitos”.



Echevarría recordó a todas aquellas personas que debido a las restriciones de la Covid no pudieron estar presentes en la final, y agradeció al Concello y al resto de las instituciones de la ciudad su apoyo.



También hubo momento para la entrega de regalos. La representación del Liceo que ayer acudió a María Pita agasajaron a la corporación municipal con un stick firmado por los jugadores. Por su parte, Inés Rey entregó a Daniel Echeverría una figura conmemorativa de este éxito.



Cabe recordar que hace solo unos días el Ayuntamiento brindó una recepción a las jugadoras del Liceo que consiguieron el ascenso a la OK Liga femenina.



Así que la entidad verdiblanca esta cerrando la presente campaña con muchos éxitos, y desea que la temporada que viene el club pueda seguir creciendo.



Los actos siguen hoy. La plantilla ofrecerá esta mañana la Copa del Rey a los alumnos del colegio Liceo la Paz.