No pinta bien para el Pequeño Nicolás

AL ya no tan Pequeño Nicolás le ha caído la primera condena: un año y nueve meses de prisión por falsificar un DNI para que un amigo suyo hiciera la prueba de Selectividad en su nombre en septiembre de 2012. El plan maestro era tan sencillo como pedir un duplicado del carné de identidad y colocarle la foto del suplantador, y por lo que se ha dicho en el juicio, no con demasiada pericia. Pero coló. Hasta que empezaron a investigarle por lo que él define como “tirarse el pisto” y el fraude salió a la luz. Si la cosa empieza así, no pinta bien para el aspirante a vividor profesional. FOTO: El Pequeño Nicolás | efe