El senador Antonio Vázquez reclama saber por qué hay gallegos en el “limbo” de la vacunación

Antonio Vázquez, senador socialista por A Coruña de 64 años, debería haber recibido su dosis de la vacuna hace más de un mes, pero un error, que todavía desconoce, hizo que no recibiera la cita.





Ayer se plantaba ante la delegación territorial de Sanidade, en Durán Loriga, con intención de encerrarse en su interior, tras varias semanas de llamas infructuosas a las que no recibió respuesta: en algunos casos no le cogían y en otros le derivaban o no le sabían dar respuesta. La única que obtuvo era lo que él ya sabía, que no recibió citación.





Pero no hizo falta quedarse en el interior. A su llegada, al mediodía de ayer, ya les esperaban dentro para transmitirle una posible solución. Arrancó un compromiso de que, esta semana o la próxima, recibiría la ansiada llamada para la vacunación.





No obstante, Vázquez alerta de que su caso no es el único, tal y como pudo saber en las últimas horas. Por ese motivo, sabiendo que hay personas del colectivo como el suyo, e incluso del de mayores de 70, a las que le falta la vacuna, hablará con sus compañeros del grupo socialista en el Parlamento gallego para impulsar una iniciativa para “corregir este error, para no quedarnos en el limbo de la vacunación”, indicaba el senador.