El Ayuntamiento insiste en que no habrá botellones en Méndez Nuñez

La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, calificó ayer el botellón que se había celebrado en a noche del sábado en los jardines de Méndez Núñez de simple “conato”. Lo cierto es que la Policía Local logró disolver al grupo de veinte jóvenes que habían acudido allí con bolsas de plástico llenas de bebidas antes de que la cosa fuera a más, y Fontán volvió a manifestar el compromiso del Gobierno local con los históricos jardines: “No vamos a permitir que el botellón vuelva a Méndez Núñez, así tengamos que poner a la Patrulla Verde de la Policía Local y a la Policía Montada de Canadá”.



Fontán realizó estas rotundas declaraciones durante la inauguración del Centro municipal para el clima y la energía sostenible “Fernando Roade”. Estas instalaciones se encuentran en Bens, un antiguo vertedero convertido en parque, y la edil no está dispuesta a permitir que ahora un parque antiguo se convierta en un vertedero. Por eso cargó un poco las tintas en su declaración: “Garantizo que no va a haber un nuevo botellón en Méndez Núñez, la alcaldesa, Inés Rey, apostó muy duro por esto y a muchos nos va en ello la vida”, aseveró la responsable de Medio Ambiente.





Recuperar espacios verdes





Aunque para unos pocos que unos jóvenes beban en un parque no llegue a ser cuestión de vida y muerte, el Ayuntamiento quiere que “los coruñeses se reconozcan en sitios emblemáticos como Méndez Núñez, el Campo de Marte y el parque de Santa Margarita”. Fontán asegura que uno de los objetivos que tiene presente en este mandato es recuperar estos espacios verdes “y le pedimos a los coruñeses es que se comprometan con nosotros y que nos apoyen, nos ayuden”.



En el caso de Méndez Núñez, Fontán recordó que el fin de semana pasado, el mismo que registró el primer intento de botellón en los jardines desde hace más de 18 meses, también registró la reinauguración de la Rosaleda, que había sido totalmente restaurada. “Quedó muy bonita. Están saliendo ahora las rosas y están saliendo las veinte variedades que tenemos, cada una en su momento, porque tienen diferentes épocas de floración”, explicó la edil.



Otros proyectos incluyen otros proyectos como Novo Mesoiro. “Tenemos mucho verde que conservar y por el que trabajar y poner en valor”, concluyó.