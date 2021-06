La sombra del descenso amenaza al Depor Abanca en el duelo frente al Granadilla

El Deportivo Abanca puede descender matemáticamente este mismo fin de semana. Una probabilidad que pone de manifiesto la urgencia máxima que soporta el equipo blanquiazul en la actualidad. La sombra de esta fatídica posibilidad condiciona, como no puede ser de otra forma, el partido que enfrenta en Abegondo (13.30, LaLigaSportsTV) al cuadro coruñés y el Granadilla Tenerife, un rival que no tiene nada más en juego, y nada menos, que hacer historia superando su mejor puntuación en una temporada en la máxima categoría.





El Deportivo suma 25 puntos, se encuentra a cinco de la salvación que marcan Eibar y Rayo Vallecano y restan por jugarse tres encuentros. Las cuentas no fallan. Una derrota ante el conjunto canario podría provocar el descenso si el Betis puntúa esta tarde ante el Sevilla y Rayo y Eibar ganan mañana a Santa Teresa y Logroño, respectivamente.





No obstante, el Depor solo puede controlar lo que sucede en Abegondo, que no es poco. Precisa ganar a un adversario al que no ha superado en los cuatro enfrentamientos previos entre ambos. De hecho, el equipo coruñés salió goleado en tres de ellos.





Cayó en el Teresa Herrera de 2019 en Riazor por un contundente 1-5 y recibió dos duras derrotas en las dos visitas a tierras canarias: 5-3 en la 2019/20 y 4-1 en la primera vuelta del presente curso. La única vez que el Depor puntuó ante el Granadilla fue en la pasada campaña en Abegondo (1-1).





Los precedentes están claramente a favor del Granadilla pero no así las trayectorias recientes de ambos equipos. El Depor ha sumado siete puntos en sus últimos tres compromisos en Abegondo, mientras que el equipo tinerfeño no gana a domicilio desde hace más de dos meses cuando superó al Madrid CFF (2-4).





Las victorias ante el Espanyol (2-1) y el Madrid CFF (3-0) y el empate contra el Valencia (1-1) avalan en rendimiento reciente del Depor como local. Un factor a tener en cuenta en un nuevo partido con público en las gradas de Abegondo, que mantiene su aforo reducido.





Además de las buenas sensaciones mostradas por el Deportivo en casa, el técnico Manu Sánchez cuenta con toda la plantilla disponible con la única excepción de la centrocampista colombiana Lady Andrade. Incluso su compatriota Carolina Arbeláez, ausente durante meses, entró en una convocatoria de 24 jugadoras con hasta seis con ficha del B: Eva Dios y Patri López, que pugnan en un puesto en el carril izquierdo en la que posiblemente es la única duda del once titular, además de Sara Álvarez, Carlota, María Figueroa y la portera Jessica.





Sin presión

Por su parte, el Granadilla, que tiene 53 puntos y ocupa la sexta posición, espera superar los 54 sumados en las temporadas 2017/18 y 2018/19, actual récord del equipo canario en la máxima categoría.





El Granadilla se impuso la pasada jornada en casa al Sevilla (2-0) y rompió así una racha de seis derrotas consecutivas, cinco en Primera Iberdrola y una en Copa de la Reina ante el Levante (2-1).





El entrenador Francis Díaz sigue sin poder contar con Raissa Feudjio y Yerliane Moreno, en plena recuperación de sus respectivas dolencias de rodilla, y pierde también a la joven grancanaria María Tejera.





“Vamos a A Coruña a competir ante un equipo que se juega la permanencia. Es un equipo que tiene un buen trato de balón y si no estamos concentradas es capaz de hacerte daño”, explicó Francis Díaz en la víspera del encuentro.