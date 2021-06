Alvedro Vuela Más Alto insta a centrarse en marzo de 2022 para recuperar la ruta a Londres

Una de cal y otra de arena para Alvedro. Si hace unas semanas el aeropuerto de A Coruña anunciaba la vuelta de Volotea con su ansiado enlace con Bilbao y el añadido de Menorca como novedad, Vueling parece que no retomará su conexión con Londres desde la terminal en un corto plazo de tiempo. La plataforma Alvedro Vuela Más Alto lamenta esta noticia e insta al Gobierno local a centrarse en las negociaciones para recuperar la base y el vuelo a la capital británica en marzo de 2022, como “última bala”, ya que “antes sería precipitado”.





Todo ello en medio de un clima de tensión tras confirmarse que la aerolínea operará esta ruta desde Santiago de Compostela. “Siendo A Coruña-Heathrow la primera ruta internacional en Galicia no es normal que se diga que no hay demanda como excusa para la no reactivación del enlace y que aparezca la misma aerolínea ofreciendo el mismo destino con menos demanda”, consideran fuentes de la plataforma.





Y no solo eso. Lavacolla también operará un enlace con Bilbao desde el 16 de julio, por lo que la competencia entre los aeródromos aumenta. “¿Y ahora qué?”, preguntan desde Alvedro Vuela Más Alto al Ejecutivo, tras haber criticado en numerosas ocasiones la gestión del responsable de Turismo, Juan Ignacio Borrego.





Críticas al Gobierno local

El concejal de Marea Atlántica, Alberto Lema, por su parte, denunció que, desde que se perdió la conexión con Londres tras el estallido de la pandemia, “o único que ofreceu o goberno municipal foron escusas. Pero vai sendo hora de deixar as escusas e comezar a ofrecer solucións”.





Por otra parte, la V Comisión Plenaria da Rede de Destinos Turísticos Intelixentes aprobó el jueves la adhesión del Consorcio de Turismo da Coruña como miembro institucional de la red.