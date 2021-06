El Consistorio trabaja en la licitación del servicio de bus a partir de 2024

Fue otra vez el turno de preguntas orales al Gobierno municipal el momento del pleno ordinario en el que se sacaron a colación aspectos importantes para el futuro de la ciudad. Uno de ellos fue en materia de movilidad, cuando el edil de Infraestruturas e Mobilidade, Juan Díaz Villoslada, interpelado por la concejala nacionalista Avia Veira, afirmaba que el Ejecutivo local ya está trabajando en el futuro de la concesión del servicio de transporte urbano más allá de 2024.





Y es que en dos años finaliza la concesión del servicio, que actualmente presta la Compañía de Tranvías. “Sí que estamos a traballar nos primeiros pasos para organizar a licitación do novo servizo de autobús urbano a partir do 2024, que ten que supoñer un cambio cuantitativo e cualitativo do servizo para a cidade”, indicaba Díaz Villoslada.





No fue lo único que destacó el edil, ya que relató también una serie de cambios en los que está trabajando el Ayuntamiento, como la reestructuración parcial de la línea 14 (la que más usuarios tiene), las mejoras ya anunciadas en la 11, además de “unha nova conformación de liñas que lle dea máis conectividade, tanto a Novo Mesoiro, como a Pocomaco e a Someso, para conectalos tamén co Chuac e co Materno”.





Todo esto sumado a proyectos que ya vienen de más atrás, como la plataforma reservada de Juan Flórez o las pruebas de la app Millennium Próxima.





Bosque de Breogán

Poco antes, durante una moción de la Marea Atlántica sobre Feáns, la concejala de Barrios, Diana Sobral, confirmaba varios proyectos en la zona.





Por ejemplo, aseguró que se cumplirá “una de las demandas más solicitadas por las vecinas”, el Bosque de Breogán, puesto que ya “ha superado los trámites previos a su contratación”, por lo que ya cuentan con “la cantidad presupuestaria para su licitación”. A esto, se suma la reurbanización de la calle Laxe y un “inminente” plan de desbroce y mantenimiento de carreteras en Feáns.





Parte resolutiva

En la parte resolutiva del pleno, la corporación aprobó la suscripción al acuerdo por una Ciudad Verde, solo con el voto en contra de la Marea Atlántica, por parecer una mera “declaración simbólica” y un acto de “propaganda”, un “paripé”, según la concejala María García.





No obstante, durante el debate, centrado en materias ambientales, contaminación y zonas verdes, la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, enumeraba los múltiples frentes abiertos de su departamento, aludiendo a uno concreto, la proliferación de grafitis, sobre el que señaló que en breve anunciará una nueva oficina para abordar este tema.