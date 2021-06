Sanidad deja a Simón a su suerte por hablar de más y de menos

Mira que lo hemos dicho, que en este Gobierno no hay comunicación. Los ministros no dejan de contradecirse o, peor, corregirse unos a otros y si ampliamos la cuestión a las comparecencias de asesores, secretarios o portavoces el descontrol es absoluto. Ahora le ha tocado a Carolina Darias enmendarle la plana a Fernando Simón, que estuvo poco afortunado cuando acusó, entre otros grupos, a los medios de comunicación de influir en los ciudadanos para que no optasen por combinar vacunas, como quería Sanidad. Dice la ministra que espera que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias “se explique bien” y que ella, no solo no comparte sus apreciaciones sino que manifiesta su “respeto absoluto y reconocimiento” al trabajo de la prensa durante esta pandemia. Habría estado bien que este mensaje se lo hubiese transmitido a Simón antes de dejarle salir a lanzar teorías que, como cara elegida por el Gobierno que es en esta crisis sanitaria, podemos entender que son la postura oficial.