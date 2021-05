Luis Fernández: “¿Cómo no voy a querer volver al Depor? No sé cuándo, pero sería especial”

El exblanquiazul Luis Fernández es uno de los nombres que ha cogido fuerza en las últimas horas como posible refuerzo para el ataque coruñés. El delantero nacido en Burela, pero deportivista de corazón y formado en las categorías inferiores del club herculino, acaba de finalizar su contrato con el Asteras Trípoli tras dos temporadas en el fútbol griego. Allí coincidió con el técnico Borja Jiménez, con el que comparte una gran relación y representante, Iago Bouzón. De ahí que su regreso al Depor gane enteros, tras el intento frustrado en el pasado mercado de invierno.





¿Qué tal la experiencia en el fútbol griego?

Fenomenal, tanto mi mujer como yo estamos encantados. Fue una gran decisión salir al extranjero no solo para conocer un fútbol nuevo, sino vivir una experiencia absolutamente novedosa en todos los aspectos. Creo que me ha servido para crecer futbolísticamente, así que es una vivencia que valoro muy bien.





En las últimas horas se habla mucho de que podrías volver al Deportivo.

Yo siempre voy a decir lo mismo, que el Depor es un sentimiento, pero ahora mismo no se sabe lo que puede pasar.





Teniendo en cuenta que tu representante es el mismo que el de Borja Jiménez, no parece tan descabellado tu regreso a Riazor.

Es verdad que mi representante es el mismo que el de Borja, pero no sé si habrán preguntado por mí. A día de hoy, no sé nada, pero siempre que el Depor me llame, voy a tener buena predisposición a escucharlo, y a ver cómo se pueden dar las cosas.





Jugaste en las categorías inferiores del club blanquiazul y debutaste con el primer equipo de la mano de Fernando Vázquez. De hecho, disputaste 28 partidos y marcaste cinco goles en la temporada 2013-14, en la que lograsteis el ascenso a Primera.

El ascenso es un recuerdo imborrable. Fue una temporada preciosa, con altibajos, y para un chico como yo, que iba a ver los partidos a Riazor, poder jugar con el Deportivo era un sueño cumplido.





¿Alguna vez has pensado en volver al Depor?

Sí. Al final esto es un trabajo y hay veces que tienes cabida en un sitio y otras no, pero el fútbol sigue. Yo seguí mi camino, ahora estoy en Grecia y nunca se sabe lo que puede pasar, ¿pero cómo no voy a querer volver al Deportivo? Claro que querría volver, no sé cuando, pero sería especial, aunque no se sabe lo que puede pasar.





Si Borja Jiménez es el elegido para dirigir al equipo y te dice: Vente para aquí. ¿Qué le contestarías?

Sería cuestión de hablarlo. Es una situación complicada, pero nunca se sabe lo que puede pasar.





¿Complicada por qué?, ¿no has terminado tu contrato?

Sí, pero hay unas circunstancias, aunque sería cuestión de hablarlo, pero yo siempre voy a tener buena predisposición para escuchar al Depor. Ya en invierno se habló de mi vuelta, pero yo tenía contrato.





¿Qué puedes decir de Borja Jiménez?

Es un técnico con hambre, que cuida hasta el más mínimo detalle, analiza todo, es un tío con personalidad. A pesar de su juventud, tiene un bagaje importante y entrenar al Deportivo le puede venir fenomenal para crecer porque entrenar al Depor es impresionante, esté en la categoría que esté. Y para el club coruñés también puede ser bueno para comenzar un nuevo proyecto y crecer.





¿Qué es lo mejor que tiene como técnico?

Su personalidad. Él plantea un partido y si en el minuto 20 ve que se ha equivocado, no tiene problema en hacer un cambio, que no es nada sencillo. No tiene problema en admitir que se ha equivocado y busca soluciones muy rápidas. Es un técnico con personalidad, un tío dinámico y el balón siempre es el protagonista. Si al final se da, es una gran elección que ha hecho el Deportivo.





Su fichaje permitiría hacer una apuesta continuista, seguir un poco con el estilo de Rubén de la Barrera, lo que supondría que el cambio en el banquillo no resultaría tan drástico.

Si, yo no he podido coincidir con Rubén, pero también le gustaba analizar, jugar al fútbol, pero vino de una situación complicada. Él tenía que obtener resultados de manera inmediata y eso le impedía poder apostar más por su fútbol vistoso. La suerte que va a tener Borja, si ficha, es que ahora tiene tiempo para preparar la pretemporada y transmitir su filosofía de juego.





Aunque el Depor ahora está en Segunda B, ¿entrenar al club coruñés puede suponer una presión que hasta ahora no ha tenido?

Sí. Todo el mundo sabe lo que es el Depor, en Segunda B, en Segunda o en Primera. Es el Depor y la gente tiene ganas de verlo donde se merece y eso te exige mucho, pero Borja es un tío con mucha personalidad y, a pesar de su juventud, actúa como él cree, independientemente de lo que opinen los demás y eso para un entrenador es fantástico. Él está muy preparado.





¿Qué recuerdas de Borja en Grecia?

Llegamos juntos a Trípoli, era nuestra primera experiencia en el extranjero y nos ayudamos mutuamente. Le guardo mucho cariño como entrenador, pero sobre todo como persona porque es un tío sensacional.





¿Sabe conectar con los jugadores?

Sí. Es joven, entonces, a pesar de no haber jugado al fútbol, entiende muchas de las situaciones que nos pueden pasar porque tiene una edad similar a la de los jugadores y es un tío que congenia bien con ellos.





¿El Depor puede ser un buen destino?

Creo que es una conexión perfecta porque él quiere crecer y entrenar al Deportivo es algo tremendo. Y el Depor está fichando a un entrenador que conoce muy bien la categoría, a los jugadores y que ha tenido éxito. Es una persona con la que el equipo puede estar más cerca de lograr el objetivo porque en los clubes donde ha estado ha tenido buenas experiencias.