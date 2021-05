La oposición critica al Ayuntamiento por la gestión indirecta de los complejos de San Diego y O Castrillón

Los grupos de la oposición critican la decisión del Ayuntamiento de gestionar de forma indirecta los complejos deportivos de O Castrillón y San Diego. La concejala de la Marea Atlántica, Claudia Delso, denunció la “aposta do goberno municipal por entregar as instalacións deportivas do Concello a mans privadas, un modelo co que o PSOE da Coruña está moito máis cómodo”. Bajo su opinión, el Gobierno local “renuncia a municipalizar San Diego tras dous anos co contrato caducado e, segundo puidemos saber hoxe, renuncia tamén a xestionar as do Castrillón a través de Emvsa, en contra do prometido en diversas ocasións no pleno e dos propios informes da Área de Deportes”.





Por su parte, el portavoz del BNG en María Pita, Francisco Jorquera, afirmó que “estamos ante unha nova demostración da falta de planificación deste Goberno Local. O contrato rematou o 25 de maio de 2020 e o Executivo tivo tempo de abondo para preparar a documentación e para licitar unha nova concesión antes de esta caducar”.





El PP, por su parte, se sumó a las críticas tras la Comisión. “Seis años después de que el Gobierno municipal del PP dejase todo listo para licitar la gestión de la concesión junto con el equipamiento, y sin que le costase un solo euro a los coruñeses, los vecinos del Castrillón todavía tendrán que esperar al menos otro año más para, al final, volver a cómo lo había dejado planificado el Gobierno Popular”.





La junta directiva de la Asociación de Vecinos Castrillón-Urbanización Soto “IAR” calificó de “alta traición” la decisión del Gobierno local. “La información ha tenido lugar con nocturnidad”, afirman, ya que en el orden del día solo figuraba San Diego.