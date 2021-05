Reinterpretando la encuesta del CIS

No hay encuesta del CIS que deje a alguien indiferente. En la última, el centro que dirige José Félix Tezanos ha decidido no golpear demasiado al jefe y los socialistas, y aunque sufren un recorte en la intención del voto, todavía quedan muy por encima del PP. Es decir, que para el CIS el llamado “efecto Ayuso” ya se ha amortizado y Casado no es capaz de rentabilizarlo para dar el sorpasso. La cuestión es que, teniendo en cuenta el margen de fallo en las elecciones madrileñas, en el fondo, la encuesta del CIS vendría a decir que el Partido Popular está al borde de la mayoría absoluta.