El agente de Miki: “No renuncia a ningún club, y menos al Depor”

Miki Villar es uno de los futbolistas de moda en la Segunda B. El extremo derecho de la SD Compostela tiene complicado seguir en el conjunto santiagués, tras su excelente rendimiento durante la campaña 2020-21, en la que disputó 24 partidos, marcó seis goles y repartió dos asistencias.





Los números, las excelentes sensaciones y la progresión mostrada por el jugador nacido en Nigrán le han situado en la órbita de varios equipos.





El fútbol profesional parece abrir sus puertas al futbolista de 24 años, con el interés de varios clubes de Segunda, pero el Depor es otra de las posibilidades que esperan a Miki Villar, pese a que la escuadra blanquiazul competirá el próximo curso en la Primera RFEF.





“Miki no renuncia a ningún club, y menos al Deportivo de La Coruña”, asegura Fernando Raña, agente del futbolista, que trabaja en la agencia de representación de Eugenio Botas.





Aunque el atacante pontevedrés es consciente de que tiene una ocasión única para poder dar el salto al

fútbol profesional, Raña deja claro que “es un jugador que está abierto a todo”.





No es la primera vez que el conjunto deportivista llama a la puerta de Miki Villar. De hecho, el futbolista del Compostela confesó, en una entrevista publicada ayer por este diario, que estuvo a punto de defender la camiseta blanquiazul esta temporada: “En verano se pusieron en contacto conmigo para el Fabril, ya estaba todo acordado, pero al final no quisieron y me quedé en el Compos, me salió muy bien y ya ves las vueltas que da la vida, que ahora suena mi nombre para el primer equipo”.