Bergondo y el Sergas firman un convenio para la reforma del centro de salud municipal

La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, firmaron ayer el convenio por el que el Ayuntamiento y el Sergas aportarán 306.998 euros a partes iguales para financiar las obras de reforma del centro de salud municipal, pendientes de finalizar la redacción del proyecto para conocer el presupuesto definitivo de estas.





En el acto, celebrado en el salón de plenos, también estuvieron presentes el delegado territorial de la Xunta, Gonzalo Trenor, el gerente del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, los portavoces de los grupos de la corporación y el arquitecto redactor del proyecto.





Humedades

Según el Ejecutivo local, actualmente el edificio presenta problemas de tipo constructivo y de humedades y carece de aislamiento térmico y de una zona cubierta para la ambulancia.





Los trabajos incluyen la renovación de toda la cubierta, unificando las distintas pendientes, colocando un nuevo lucernario, y sustituyendo la carpintería exterior. También se construirá una marquesina y un soportal de acceso cubierto desde la zona de la ambulancia, además de pintar el interior del edificio e instalar un sistema de calefacción mediante bomba de calor.





La inversión total será de 307.000 euros, financiados a partes iguales por ambas instituciones











Alejandra Pérez remarcó la “urxencia de acometer estas obras, xa que só co mantemento rutinario non se podían solucionar os problemas estruturais do edificio” y recordó que “todos queremos que a atención primaria sexa máis presencial e para iso se necesitan infraestruturas seguras para os usuarios e os profesionais”.





El conselleiro agradeció la buena disposición de la alcaldesa y el papel de interlocución de Gonzalo Trenor para poder firmar el convenio, “con tempo suficiente para que se poida licitar a obra e executarse en prazo”. Así, usuarios y personal contarán con un centro de salud más confortable y accesible el año que viene.