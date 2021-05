Solo cuatro jugadores con contrato para Cristóbal Parralo

Cristóbal Parralo continuará la próxima temporada como entrenador del Racing de Ferrol, que militará en Primera RFEF, en virtud de su contrato con la entidad, que cuenta únicamente con 4 jugadores con vínculo para la campaña entrante.





En un primer apartado, figuran Álex López y Fernando Pumar, que ya tenían compromiso para el nuevo curso. Por su parte, Jon García y David Rodríguez renovaron tras acceder el equipo a la categoría este domingo al vencer al Marino de Luanco.





En declaraciones a Radio Ferrol Cadena SER, el técnico afirmó ayer que el nuevo “proyecto no va a ser mío, es del Racing de Ferrol”, pero señaló que aportará su “granito de arena para que salga bien”.





Así, declaró que la responsabilidad sobre la configuración de la plantilla recae en el club. “Siempre me he considerado un entrenador de club, me adaptaré a las posibilidades”, valoró el preparador cordobés.





Parralo apuesta por obtener el “máximo rendimiento” de ese nuevo plantel y matizó que coordinará con el director deportivo, Carlos Mouriz, ese trabajo. A su juicio, “seguramente entre todos daremos nuestra opinión y seguro que saldrán las cosas bien, se están haciendo muy bien”. Para el entrenador, “si trabajamos de una manera seria y concienzuda, las cosas van a salir bien”.





Sobre el hecho de que únicamente 4 jugadores tengan contrato, recalcó que no “hemos entrado al detalle” en su diálogo con la cúpula. De este modo, estimó que sin “prisa, pero sin pausa, tenemos que empezar a trabajar duro” para ultimar “la mejor plantilla que permita alcanzar los objetivos que marquemos” de cara al próximo curso.





“Hay que reunirse y ver los objetivos; no me gustaría hablar de esto en estos momentos porque tenemos que reunirnos, hablar bien y tomaremos las mejores decisiones”, apostilló el técnico de la escuadra racinguista.