Huerta: “El equipo no estuvo cómodo en el encuentro”

El entrenador del Numancia compareció apenado en la sala de prensa de Los Pajaritos, tras consumar el descenso a Segunda RFEF y admitió que los rojillos no se habían sentido asentado en el choque con el Deportivo.





“No estuvimos cómodos, pero tampoco tengo nada que reprochar. Sabemos que este tipo de partidos son difíciles, el jugador percibe cosas, que no solo está jugando aquí, aunque hemos hecho todo lo posible. Hicimos un esfuerzo, aunque no hemos estado cómodos en todo el partido y aunque el equipo ha sabido sufrir y defender fuerte y nos da para ganar el partido, no nos consuela ni mucho menos”, indicó.





Declaró que no era el momento de señalar a nadie en particular por lo ocurrido. “No lo sé (la clave del descenso) no creo que sea un análisis que tenga que hacer yo, no hay que apuntar a nadie, ni el formato de competición, ni las circunstancias. El resultado ha sido el que ha sido. Yo cojo el equipo en enero, la conciencia la tengo tranquila por un lado. Pero por otra parte estamos muy responsabilizados, siendo gente de la casa, gente de dentro que hemos puesto todo lo que hemos tenido dentro para sacarlo y aún así no se ha dado. Pero, hacer un análisis más allá... Ni es momento, ni soy yo la persona que debe hacerlo”, aclaró.





Cursos complicados

“Es lo que nos ha tocado, el fútbol es así, no es algo que te guste. He vivido buenos y malos momentos, pero los malos se están concentrando en estas últimas temporadas. Al final sabemos cómo es este deporte, cuando estás en la élite y al máximo nivel tienes que estar preparado para lo que venga, pero el destino desde hace dos años está siendo duro, sobre todo para los que estamos dentro”, comentó el preparador del Numancia.