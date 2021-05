Podemos activará mañana un "Vistalegre IV" para relevar a Pablo Iglesias

La Ejecutiva de Podemos se reunirá este viernes para comenzar los trabajos para la próxima Asamblea Ciudadana del partido del que saldrá el relevo de Pablo Iglesias, quien anunció su renuncia el pasado martes, un puesto para el que se perfila la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.





Según han informado a EFE fuentes de Podemos, esta Ejecutiva se celebrará después de que en una votación telemática del Consejo Ciudadano Estatal (CCE) celebrada este jueves se haya mandatado al Consejo de Coordinación para que arranque los trabajos del nuevo "Vistalegre".





El todavía líder de Podemos había pedido al Consejo Ciudadano Estatal para que avalara su propuesta de que la Ejecutiva tomara temporalmente las riendas del partido hasta la próxima convocatoria de la Asamblea Ciudadana, en la que Ione Belarra está dispuesta a presentarse para liderar el partido.





Solo un año después de celebrarse el 'Vistalegre III', la marcha de Iglesias tras el resultado electoral en la Comunidad de Madrid llevará a convocar de forma extraordinaria otra asamblea ciudadana, una reunión en la que pueden participar todos los inscritos, en la que se renovarán los órganos de dirección y también los estatutos del partido.





Fuentes del partido consultadas por EFE han asegurado que Ione Belarra está dispuesta a asumir el liderazgo tras la marcha de Iglesias, y se da por hecho que toda la cúpula actual se situará de su lado.





Eso no es óbice para que se presente algún candidato alternativo, aunque en un partido en el que hasta ahora no ha habido oposición interna a Iglesias no es previsible que pueda ganar al candidato de la dirección.





La nueva vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, a quien Iglesias ha designado como su sucesora al frente de la coalición Unidas Podemos, no es militante de la formación morada, sino del PCE, y ha dicho en numerosas ocasiones que no aspira a liderar el partido morado.





De seguirse con ese esquema, Díaz y Belarra compartirían el liderazgo de la coalición mientras que Irene Montero se volcaría en sacar adelante su agenda legislativa.