Continúa el descenso paulatino de casos activos de covid-19 en el área coruñesa

Continúa el descenso contenido de casos de coronavirus en A Coruña-Cee. Además, el número de contagios en lo que va semana es notablemente menor que el anterior, a pesar de que este miércoles se anotaron 31. Mientras, las altas ascendieron a 33, con lo que los activos pasan de 687 a 685.





También se reduce la cifra de ingresados en los centros hospitalarios, con un enfermo menos en las UCI. Así, si hace siete días eran 63, la última actualización del Sergas contabiliza 56, de los que 46 están en unidades convencionales y diez en UCI.





En el Chuac atienden a 48 infectados, nueve de ellos en críticos; en el HM Modelo-Belén son cuatro los diagnosticados de covid, uno de ellos en UCI, y en el QuirónSalud a tres, mientras que es una única persona la que permanece en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee.





Desde el inicio de la crisis sanitaria, en el área coruñesa se registraron 29.710 casos de coronavirus y 586 víctimas, ninguna confirmada en los últimos días, mientras que el dato de curados hasta el momento es de 28.439





En cuanto a la incidencia acumulada, se reduce en la ciudad, que computa 293 contagios en dos semanas y 131 en la última, y sigue descendiendo en los municipios del área metropolitana la situación, salvo en menos en Betanzos que, con Cambre, continuará en nivel medio de restricciones a partir de mañana, de acuerdo con lo acordado en su último encuentro por el comité clínico que asesora a la Xunta.





En este sentido, en ambos ayuntamientos, con una incidencia acumulada superior a 150, el aforo de la hostelería será del 30% en interior y un 50% en terraza, con horario de apertura de las cafeterías hasta las 21.00 y de los restaurantes hasta 23.00. Además, las reuniones de no convivientes se establecen en un máximo de seis en espacios exteriores y cuatro en interiores; con movilidad con otros municipios salvo aquellos que estén en nivel máximo.





Escuelas

Los casos activos de covid-19 en centros educativos no universitarios y escuelas infantiles del área ascienden a 168. Las aulas cerradas con seis, informó la Xunta.





Así, según los datos actualizados por las consellerías de Educación y Sanidade, las infecciones activas aumentan en 10.





En cuanto al proceso de vacunación, avanza de manera considerable y, si ayer los ciudadanos convocados por el Sergas en algunos de los centros del área sanitaria superaron los diez mil (10.085), hoy la cifra es aún más elevada al situarse en los 11.105 entre A Coruña y Cee.





En concreto, ayer estaba previsto administrar 8.320 vacunas de Pfizer en Exporuña y otras 809 en el Hospital de Cee. Además, en los centros de salud se dispusierin para inocular otras 936 de Pfizer y 20 de Jannsen.





Para hoy, la previsión es de 9.400 viales de AstraZeneca en ExpoCoruña y otras 800 en el hospital de Cee.





Para administrar en los centros de salud están dispuestas 803 vacunas de Pzifer, y otras 102 de la misma se inocularán en el Hospital de A Coruña.





La sensación generalizada entre los ciudadanos que acudieron en las últimas horas hasta los espacios de vacunación masiva como ExpoCoruña, donde se registraron colas a pesar de que se habilitaron varias entradas para facilitar el acceso, era de alivio y satisfacción por la organización del proceso, pues "aunque hay cola va rápido y no se hace pesado, y con los que estamos citados no me parece que tampoco sean tan exageradas", explica una vecina del área metropolitana, que se desplazó hasta la ciudad para recibir su segunda dosis de Pfizer y completar así su pauta de vacunación contra el covid-19.





El Sergas aspira a vacunar al 70% de los gallegos de entre 66 y 69 años entre mañana y el sábado con unas 90.000 citas previstas, y con los ciudadanos de más de 80 años como objetivo ya culminado, se están extendiendo las segundas dosis al grupo etario de 70 a 79 años, muchos los que ayer acudieron hasta ExpoCoruña.