Inés Rey defiende que el puerto no se vende y la Xunta critica que el Ayuntamiento no presente propuestas

Ayer tenía lugar la primera comisión técnica entre las administraciones para tratar el futuro de los terrenos portuarios. Mientras se celebraba la reunión, la alcaldesa, Inés Rey, defendía que el puerto no está en venta, mientras que, una vez finalizada, desde la Xunta criticaban que el Ayuntamiento no presentase ayer ninguna propuesta.





La regidora herculina explicaba que el objetivo de las reuniones es la creación de un protocolo para la reordenación de los muelles interiores y crear un ente público que se encargue de su gestión.

Tras esto, indicaba que las líneas del Ayuntamiento son la apertura del puerto a la ciudad, su titularidad pública, la mejora de la movilidad y nuevos equipos dotacionales, a lo que añadió que la postura municipal es clara: “el puerto de A Coruña no está en venta, por lo que no podemos aceptar la propuesta de la Xunta de quedarse con la titularidad del 51%”, afirmaba Rey, no sin antes añadir que “no es aceptable que la Xunta aproveche la situación económica para quedarse el espacio portuario, el puerto es de los coruñeses”.

A la reunión de ayer también acudieron representantes de Puertos del Estado, del Adif, de la Diputación, de la Autoridad Portuaria y del Gobierno central.





Una vez finalizada la misma, el Ejecutivo gallego lamentaba la postura del Ayuntamiento, “sen negociar nin presentar alternativas”. Hasta el momento, la única propuesta encima de la mesa era la de la Administración autonómica.





Una concentración recibió a las partes de la comisión

La plataforma Defensa do Común, junto a representantes de los grupos municipales del BNG y de la Marea Atlántica, recibieron a los participantes presenciales de la comisión técnica para el desarrollo portuario en la plaza de María Pita. Lo hacían con una enorme pancarta en la que solicitaban que el Puerto no se venda y se privatice. Piden también que no se especule con los terrenos portuarios y que se devuelvan de manera gratuita, en alusión a la deuda que se mantiene. Además, el próximo 30 de mayo la plataforma, junto a otras entidades de la ciudad, tienen convocada una manifestación con la misma finalidad.





La Xunta ofreció en torno a 20 millones de euros para “garantir a titularidade pública e a urbanización dos peiraos”, algo que el Gobierno municipal no ha aceptado. La alcaldesa respondía: “Animo a la Xunta a que invierta esos 20 millones de euros en la ciudad”.

Sobre la posible urbanización de los muelles de San Diego, Rey señalaba que los anteriores convenios, de 2004, son “completamente irreales”. Indicó que en la realidad actual “hay 3.100 solicitantes de vivienda pública”, por lo que apelaba que los nuevos protocolos faciliten la vivienda pública accesible, rechazando “planteamientos maximalistas”.





Reacciones

Tras la comisión, las reacciones se fueron sucediendo durante el día. La Autoridad Portuaria mostraba su “decepción por la posición expresada por la alcaldesa”, mientras que desde el grupo municipal popular lamentaban “la actitud de bloqueo de Inés Rey para el desarrollo de los terrenos del puerto”.





Desde la Autoridad Portuaria piden que no se traten conjuntamente el futuro de Batería, Calvo Sotelo y San Diego, ya que demoraría la apertura de los primeros, prevista para los próximos dos años, ya que la desafectación de San Diego podría no finalizar hasta el final de la década.





Mientras, el BNG celebraba la posición de la alcaldesa, aunque siguen reclamando la condonación de la deuda. Desde Marea Atlántica siguen incidiendo en la no construcción en San Diego y piden apoyo para la manifestación del 30 de mayo.