Sada permitirá el acceso de mascotas a los arenales en las noches de verano

En 2020, el Ayuntamiento de Sada acordó la modificación de la Ordenanza Xeral de Limpeza e Medio Ambiente que entrará en vigor este año y que indica que “na época de verán comprendida entre o 1 de xuño e o 30 de setembro permitiráse o acceso dos cans ás praias en horario de 22:00 a 10:00 podendo a alcaldía establecer calquera outra limitación que por razóns hixiénico-sanitarias sexan procedentes”, explican desde el Gobierno de Benito Portela.





Los responsables municipales apuntan a la necesidad de promover la convivencia de la ciudadanía con mascotas y de aquellas que no tienen animales de compañía, que –continúan– “debe ser un obxectivo de calquera sociedade moderna”, señala Medio Ambiente. Así, apuestan por “velar polos dereitos dos animais e por unha mellora das súas condicións de vida garantindo, en todo momento, o respecto aos dereitos de toda a veciñanza” de Sada.





Esta, en su opinión, “ten que ser unha prioridade dunha sociedade responsable e comprometida” y, con esta intención y la máxima del respeto, “iránse adoptando as medidas que fomenten e potencien este xeito de convivencia”, sostiene el Gobierno de Sada.





Uno de los primeros pasos dados es esta modificación de la Ordenanza Xeral de Limpeza e Medio Ambiente que, en su artículo 14.3, se redactó de la siguiente manera: “Na época de verán comprendida entre o 1 de xuño e o 30 de setembro permitirase o acceso dos cans ás praias en horario de 22:00 h a 10:00h podendo a Alcaldía de Sada establecer calquera outra limitación que por razóns hixiénico-sanitarias sexan procedentes”, indica el departamento que gestiona Marisa Rúa.





En cualquier caso, se mantiene la “obrigatoriedade de recoller os excrementos dos areais para deixalos en condicións óptimas para o uso de todos”, precisa Rúa, quien adelantó que “porase especial vixilancia no cumprimento da normativa vixente e tomaranse as medidas oportunas no caso de que se produza algún incumprimento da mesma”, apuntando, en este caso, a la campaña de concienciación emprendida hace unos meses desde Sada.





“Como ben nos indican Os Castelo é a nosa tarefa, comprométete!. Toxo xa nolo deixa ben claro lembrándonos as nosas obrigas” indica la edil refiriéndose a la iniciativa de concienciación que protagoniza Toxo, “o can da familia Castelo, que ilustra os carteis e sinais que esta semana se están a colocar ao longo dos areais” del ayuntamiento de Sada.