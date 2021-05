Un periodista francés es secuestrado en Mali por un grupo leal a Al Qaeda

Un periodista de nacionalidad francesa ha sido secuestrado en Gao, en el norte de Mali, por un grupo yihadista leal a Al Qaeda, según informaron hoy a Efe fuentes policiales y diplomáticas.

El periodista, Olivier Dubois, anunció -en un vídeo que circula en las redes sociales- haber sido secuestrado el pasado 8 de abril por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, conocido como JNIM.

"Me llamo Olivier Dubois y soy francés y periodista. Fui secuestrado en Gao el 8 de abril de por el grupo JNIM. Me dirijo a mi familia a mis amigos y a las autoridades francesas para que hagan todo lo posible por liberarme", indica el periodista en un vídeo de 21 segundos en el que aparece vestido con ropa local maliense desde el interior de una jaima.

Las fuentes consultadas por Efe en Bamako y en Gao corroboran la tesis de que al reportero se le tendió una trampa, y añadieron que desde el pasado 8 de abril se realizaron varias iniciativas de forma discreta para localizar al periodista, que colabora con los diarios "Libération" y "Le Point".

"Olivier Dubois era guiado para hacer una entrevista con un responsable yihadista con quien se dio cita en la ciudad de Gao. Las rutas que llevaban a estos jefes yihadistas misteriosos son a menudo peligrosas", según explicó a Efe por teléfono una fuente local en la localidad norteña.

El secretario general de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Cristophe Deloire, indicó en su cuenta en Twitter que la ONG fue avisada del secuestro dos días después de la desaparición del reportero, y decidieron entonces no anunciarlo públicamente para no "obstaculizar una posible solución rápida" del caso.

"RSF llama a la liberación de Olivier Dubois, pedimos a las autoridades malienses y francesas que pongan todo en marcha para conseguir su liberación", aseveró.

