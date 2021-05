Del mercado a la mesa: la experiencia Kibus

Visitar el mercado a diario es un lujo para aquellas personas a las que las horas del día no les permiten acudir a por productos frescos a los mercados. En este contexto y con el objetivo de hacer llegar a cualquier consumidor los productos de proximidad nace Kibus, una empresa que te permite a través de su web dar una vuelta por la plaza -en A Coruña está disponible en la plaza de Lugo y mercado de Elviña y también tienen servicio en Ferrol, Vigo y Lugo-, visitar cada puesto y seleccionar los productos frescos del día. Ellos se ocupan de lo demás; “del mercado a la cocina” es su lema porque haN conseguido trasladar la venta física al mercado online en un sector nada habitual, como es el de los mercados tradicionales.





Su manifiesto no deja indiferente a nadie y da buena muestra de sus valores y su compromiso con el producto de proximidad: “Somos lo que comemos. Cuidamos el medioambiente y la alimentación por encima de todo. Somos defensores del movimiento Zero Waste. Utilizamos para empaquetar papel y cartón y luchamos contra la contaminación realizando entregas en bici”. Gatroideal ha visitado algunos de los puestos que forman parte de la red Kibus.





Mariscos Ángeles Rumbo









Expertos en bivalvos gallegos dicen que las mejores almejas de Carril salen de este puesto. Llevan unos años en el mercado de la Plaza de Lugo, aunque la familia Rumbo lleva más de 50 años en el negocio. También comercializan elaborados hechos con sus productos. El buen trato y la experiencia a la hora de asesorar a sus clientes por parte de Pedro Dafonte hacen que este puesto sea uno de los más visitados.





Pescados Víctor









Para aquellos que buscan pescado de calidad y buenos cortes no deben dejar de pasarse por el puesto Víctor, tercera generación de su familia que se dedica al negocio del pescado. Una parada obligada en la Plaza de Lugo no solo si se quiere adquirir buen producto sino también para ser atendidos por unos de los placeros con más humor. Para los que pidan online no deben dejar de pedir sus lenguados, salmones o jurelos.







Frutas Pedro y Beatriz









Los hermanos que regentan este puesto se puede decir que crecieron en él, por eso estos comerciantes tienen un gran conocimiento del negocio de las frutas y las verduras. Todo lo que sale de este puesto es de primerísima calidad. Hace un década que Pedro y Beatriz tomaron el relevo a sus padres que estuvieron con el negocio durante 30 años.