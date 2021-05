El Plan Único de la Diputación se amplía con otros 25 millones de euros para alcanzar los 90

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó un modificativo de crédito que incrementa el Plan Único en 25 millones de euros, pasando así a contar con un presupuesto de 89,6. De esta manera, los ayuntamientos verán incrementados los fondos que reciben a través del POS+.





El Plan Único de 2021 incluía 14 millones destinados a usos de carácter social para paliar las urgencias originadas por la crisis provocada por el covid-19.





El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó la utilidad del plan para” mellorar as infarestructuras e servizos dos noventa e tres municipios da provincia, así como para atender as necesidades no eido social derivadas da covid-19”.





“Con esta achega extraordinaria que aprobamos hoxe (ayer) por unanimidade no pleno, o Plan Único alcanza de novo os 90 millóns de euros este ano, unha cifra moi importante que representa case a metade do orzamento anual da Deputación da Coruña e que vai a axudar á recuperación económica da provincia e á creación de actividade económica e emprego”, aseguró González Formoso, quien también destacó “a adaptación” do POS+ a la actual situación, destinando parte de los fondos a gastos socialess y permitiendo que sean los municipios los que decidan cuáles son sus prioridades a la hora de invertir los fondos que les aporta la Diputación de A Coruña.





Para el vicepresidente, Xosé Regueira, “afortalar e dotar de orzamentos o Plan Único é unha das mellores decisións que pode tomar esta institución porque ninguén mellor que as corporacións locais para decidir en que investir os seus orzamentos e, por esta razón, temos claro que é a ferramenta máis útil e acaída”, apostilló Regueira.