Venganza y mucho más

El Basquet Coruña encara el antepenúltimo compromiso de la segunda fase con la obligación de ganar para seguir buscando la mejor clasificación posible, y también con cierto ánimo de revancha por 85-60 encajado en la pista del Alicante, su derrota más dura de lo que va de temporada.





El equipo que entrena Pedro Rivero ha ido de menos a más. Arrasó en la primera vuelta del Grupo B, con una sola derrota en nueve partidos, pero tras perder la Copa Princesa ante el Breogán su rendimiento decayó notablemente.





Las lesiones, sobre todo la de Pedro Llompart, también han influido. Aunque para historial de lesiones, el del Basquet Coruña. El veterano base mallorquín, que cayó en el partido en casa contra el Oviedo, el 19 de marzo, podría adelantar a hoy su reaparición, ya que los otros dos ‘1’ del plantel, también tienen problemas. Justin Pitts, con 13.9 puntos máximo anotador del Alicante, es duda por una talalgia, mientras que Rafa Huertas está descartado a causa de una tendinosis en el pie izquierdo.





Tampoco estará en Riazor el alero Edu Martínez, por mor de una rotura fibrilar en la fascia plantar, y otro de los puntales ofensivos, el alero Noah Allen (13.6 tantos), podría no jugar por un arrancamiento en la cortical del primer metatarsiano del pie derecho.





De confirmarse la ausencia de los dos estadounidenses, el Alicante perdería gran parte del poderío ofensivo que le convierte en el equipo más anotador de Oro-Clasificación (82.6 puntos) y el segundo mejor en tiros de dos (56.0%) y en libres (79.5%), pero también el segundo peor desde el arco (29.7%) y que más faltas comete y el tercero que menos rebotes captura (28.4).





El bloque de Rivero encaja 73.8 tantos de media, justo los mismos que el de Sergio García; ambos han recibido 517 puntos en estas siete jornadas, aunque los naranjas han dejado por debajo de 67 a sus dos últimos rivales, Granada y Palma. La mejor defensa de toda la LEB Oro en la primera fase parece estar de vuelta, secundada por la faceta reboteadora: tras un inicio flojo en este aspecto, el BC ya es el que más captura (33.1) de los diez equipos que luchan por siete plazas de playoffs.





Cero confianzas

El conjunto levantino viene de dos derrotas seguidas, ambas a domicilio, contra el Valladolid (85-70) y el Oviedo (63-62), esta última con una canasta prácticamente sobre la bocina de Micah Speight.

Irregular, imprevisible, capaz de ganar en Lugo (82-85) –su único triunfo en tres salidas en esta fase–, de arrollar al Basquet Coruña y de caer con mucha claridad contra el casi desahuciado conjunto pucelano. Así es el Alicante. Los pupilos de Sergio García harán bien en no fiarse a pesar de la circunstancias.





LOS ENTRENADORES

Sergio García, Basquet Coruña

“Tenemos que hacer las cosas muchísimo mejor que en Alicante”



“Tenemos un partido complicado por el nivel del rival, es un equipo que nos ganó con claridad en el partido de la ida, y es evidente que tenemos que hacer las cosas muchísimo mejor que aquel día para, primero competir y luego ser capaces de conseguir una victoria que sería muy importante. A ver si somos capaces de hace runa buena defensa, rebotear y seguir creciendo como equipo en ataque para intentar sacar una victoria ante un equipo que está muy bien construido”





Pedro Rivero, Fundación Lucentum Alicante

“No estamos en las mejores condiciones, pero huimos de victimismos”



“Como entrenador nunca había tenido tantas bajas juntas e importantes. No estamos en las mejores condiciones para afrontar un partido, pero huimos de victimismos. La clasificación los playoffs no está cerrada, lo hablé con los jugadores con problemas y no vamos a arriesgarnos a sobecargarlos o a romperlos. Las lesiones han sido fortuitas, no porque hayamos forzado. Son cosas del deporte. El Coruña no es el mejor rival en estas condiciones, pero vamos a preparar cosas y tratar de competir”