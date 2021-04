La Xunta licita por más de 111.000 euros el plan director para El Pasatiempo de Betanzos

La Xunta ha licitado por más de 111.000 euros la redacción del plan director del parque de El Pasatiempo, en Betanzos, un documento que “sentará as bases”, dicen, para llevar a cabo las actuaciones necesarias de conservación y puesta en valor de este Bien de Interés Cultural con la categoría de jardín histórico, declaración aprobada por el Gobierno gallego el año pasado.





El Ejecutivo autonómico destaca su “firme apoyo” a este recinto y al municipio brigantino, “un apoio que quedou demostrado co traballo feito por parte da Administración autonómica para favorecer e facilitar a declaración BIC deste espazo”.





Definir líneas de actuación

La Xunta impulsa así la elaboración de un documento “que permita afondar no seu coñecemento e nas súas condicións actuais para definir as liñas de actuación que se porán en marcha no futuro no eido da súa conservación”, destacan. Para esto, es preciso elaborar un texto técnico que recoja un análisis detallado del conjunto desde las perspectivas histórica, arqueológica, arquitectónica y espacial.





Este plan tendrá en cuenta, además, su gestión para la puesta en valor y uso cultural de una forma racional y sostenible. Se trata, apuntan, de un trabajo que precisará un equipo técnico multidisciplinar y especializado –arquitectos, restauradores, historiadores, arqueólogos– y que incluirá propuestas de monitorización, toma de datos, análisis y evaluaciones.